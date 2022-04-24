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Воскресенье, 24 апреля, 2022

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» сравняли счёт в финальной серии

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Хоккеисты «Рязани-ВДВ» сравняли счёт в финальной серии

7info

В субботу, 23 апреля, хоккеисты «Рязани-ВДВ» провели второй матч финала Кубка регионов. В Рыбинске рязанцы встречались с местным полётом и победили — 4:1.

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Счёт в матче открыл Валерий Терентьев, забросив шайбу в большинстве на 3-й минуте, с передач Ильи Иванова и Гарика Матурина. На этом Валерий решил не останавливаться и оформил хет-трик! Также на свой счёт шайбу записал Денис Кузнецов.

Счёт в серии стал 1:1.

Теперь команды переезжают в Рязань. Во Дворце спорта «Олимпийский» сыграют 26 и 27 апреля в 19:00.

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