Хоккеисты «Рязани-ВДВ» победили в первом матче плей-офф

В субботу, 12 марта, хоккеисты МХК «Рязань-ВДВ» провели первый матч плей-офф. Во Дворце спорта «Олимпийский» рязанцы принимали «Кристалл» и добились уверенной победы — 6:1.

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Шайбы в составе нашей команды забросили:

1—0 Терентьев Валерий (8:40)

2—0 Гнездилов Николай (Матурин Гарик, Горев Илья, 19:29)

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3—1 Хамидулин Вадим (Елизаров Павел, Аликов Альберт, 38:10)

4—1 Иванов Илья (Параничев Даниил, Бугаев Егор, 39:27)

5—1 Иванов Илья (Шепелев Валентин, 43:59)

6—1 (Елизаров Павел (Аликов Альберт, Малых Алексей, 53:39).

Вторая встреча серии также пройдёт в Рязани: 13 марта, начало в 17.00.