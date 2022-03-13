Хоккеисты «Рязани-ВДВ» победили в первом матче плей-офф

В субботу, 12 марта, хоккеисты МХК «Рязань-ВДВ» провели первый матч плей-офф. Во Дворце спорта «Олимпийский» рязанцы принимали «Кристалл» и добились уверенной победы — 6:1.
Шайбы в составе нашей команды забросили:
1—0 Терентьев Валерий (8:40)
2—0 Гнездилов Николай (Матурин Гарик, Горев Илья, 19:29)
3—1 Хамидулин Вадим (Елизаров Павел, Аликов Альберт, 38:10)
4—1 Иванов Илья (Параничев Даниил, Бугаев Егор, 39:27)
5—1 Иванов Илья (Шепелев Валентин, 43:59)
6—1 (Елизаров Павел (Аликов Альберт, Малых Алексей, 53:39).
Вторая встреча серии также пройдёт в Рязани: 13 марта, начало в 17.00.