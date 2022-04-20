Хоккеисты «Рязани-ВДВ» отправляется на выездную серию матчей финала Кубка регионов в Рыбинск, сообщила пресс-служба клуба.

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В финале плей-офф соперником «Рязань-ВДВ» стал рыбинский «Полёт». Первые матчи серии пройдут на арене соперника 22 апреля в 19:00, 23 апреля в 17:00.

Далее «десантники» вернутся домой, где проведут матч на домашней арене «Олимпийского» 26 апреля в 19:00. Серия матчей финала плей-офф продлится до трёх побед, если после трех встреч победитель не будет определен, дополнительные матчи состоятся 27 апреля в 19:00 и 30 апреля в 17:00 в Рязани на домашней арене «Олимпийского»

С соперником мы уже знакомы: «Полёт» — молодёжная хоккейная команда конференции Восток. В регулярном чемпионате «десантники» сыграли с ними четыре матча: выездные матчи завершились со счётом 4:0 в пользу «Полёта» и 2:0 в пользу «Рязань-ВДВ», домашние матчи завершились со счётом 5:1 в пользу «десантников, 2:0 в пользу соперника.

Выездной состав «Рязань-ВДВ» в Рыбинск

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Вратари: Максим Ерёменко, Кирилл, Терёхин, Данил Шалойко

Защитники: Даниил Параничев, Вадим Хамидулин, Тимур Колесников, Владимир Комаров, Павел Крыль, Илья Горев, Егор Бирюков, Антон Халимов, Егор Бугаев, Айдар Валеев

Нападающие: Сергей, Демченко, Игорь Теребов, Денис Кузнецов, Илья Иванов, Даниил Мельник, Гарик Матурин, Николай Симон, Алексей Малых, Дмитрий Гундырев, Николай Гнездилов, Валерий Терентьев, Павел Елизаров, Альберт Аликов