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Новости Касимова

Ход строительства школ и улиц в Касимовском округе проверил Артём Бранов

Анастасия Мериакри

Касимовский муниципальный округ 4 июня посетил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов. О результатах поездки он рассказал на своей странице ВКонтакте.

Главным приоритетом визита стали объекты, имеющие ключевое значение для развития образовательной сферы округа. Была проведена инспекция капитального ремонта в школе п. Гусь-Железный и школе №4, где работы выполняются с опережением намеченного плана. Также посетили строящуюся новую школу в Касимове, где строительство близится к завершению: заканчивается отделка фасада, активно ведутся внутренние работы.

«Темпы хорошие, строительство завершим в течение нескольких месяцев. В этом году в округе выполняется реконструкция моста через реку Сынтулку. Обновлённый мост улучшит транспортное сообщение в округе, повысит безопасность дорожного движения», — отметил Артём Бранов.

В Касимове начался третий этап реконструкции улицы Советской — самой протяжённой улицы в городе. Проект комплексный, предполагает также ремонт тротуаров, новые остановочные павильоны. После выполнения первых двух этапов реконструкции улицы её состояние значительно улучшилось, ждём завершения третьего этапа.

В микрорайоне Черёмушки осмотрели благоустройство многофункциональной зоны для детей и молодежи. Функционируют хоккейная площадка, мини-футбольное поле, а теперь появились и уличные тренажеры, спортивная площадка и батуты. Это место пользуется большой популярностью среди жителей округа.

Кроме того, вместе с Артёмом Анатольевичем приняли участие в благоустройстве территории на улице Ленина, где при поддержке компании Greenworks проведено озеленение.

Ход строительства школ и улиц в Касимовском округе проверил Артём Бранов Главным приоритетом визита стали объекты, имеющие ключевое значение для развития образовательной сферы округа. Была проведена инспекция капитального ремонта в школе п. Гусь-Железный и школе №4.
Ход строительства школ и улиц в Касимовском округе проверил Артём Бранов Главным приоритетом визита стали объекты, имеющие ключевое значение для развития образовательной сферы округа. Была проведена инспекция капитального ремонта в школе п. Гусь-Железный и школе №4.
Ход строительства школ и улиц в Касимовском округе проверил Артём Бранов Главным приоритетом визита стали объекты, имеющие ключевое значение для развития образовательной сферы округа. Была проведена инспекция капитального ремонта в школе п. Гусь-Железный и школе №4.
Ход строительства школ и улиц в Касимовском округе проверил Артём Бранов Главным приоритетом визита стали объекты, имеющие ключевое значение для развития образовательной сферы округа. Была проведена инспекция капитального ремонта в школе п. Гусь-Железный и школе №4.
Ход строительства школ и улиц в Касимовском округе проверил Артём Бранов Главным приоритетом визита стали объекты, имеющие ключевое значение для развития образовательной сферы округа. Была проведена инспекция капитального ремонта в школе п. Гусь-Железный и школе №4.
Ход строительства школ и улиц в Касимовском округе проверил Артём Бранов Главным приоритетом визита стали объекты, имеющие ключевое значение для развития образовательной сферы округа. Была проведена инспекция капитального ремонта в школе п. Гусь-Железный и школе №4.
Ход строительства школ и улиц в Касимовском округе проверил Артём Бранов Главным приоритетом визита стали объекты, имеющие ключевое значение для развития образовательной сферы округа. Была проведена инспекция капитального ремонта в школе п. Гусь-Железный и школе №4.
Ход строительства школ и улиц в Касимовском округе проверил Артём Бранов Главным приоритетом визита стали объекты, имеющие ключевое значение для развития образовательной сферы округа. Была проведена инспекция капитального ремонта в школе п. Гусь-Железный и школе №4.
Ход строительства школ и улиц в Касимовском округе проверил Артём Бранов Главным приоритетом визита стали объекты, имеющие ключевое значение для развития образовательной сферы округа. Была проведена инспекция капитального ремонта в школе п. Гусь-Железный и школе №4.

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