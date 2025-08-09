Ход ремонтных работ оценили в детском саду в Полянах, в школах в поселке Варские и селе Дядьково

Глава администрации Рязанского района Борис Ясинский вместе с коллегами посетил строительные объекты в районе, чтобы оценить ход работ и обсудить с подрядчиками ключевые вопросы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В детском саду «Родничок» в Полянах идёт капитальный ремонт с оснащением современным оборудованием. Фасадные работы близки к завершению, готовность более 95%. Внутри идут покрасочные работы в игровых и спальных помещениях, монтируется система отопления.

В школе в поселке Варские меняют кровлю. Зданию более 50 лет, и старая шиферная крыша давно требовала обновления. Борис Ясинский обсудил с подрядчиком график и детали работ. Завершить всё необходимо к началу этого учебного года.

В селе Дядьково началось строительство второй очереди школы на 1050 мест. Завершены геодезические работы, подрядчик занимается вертикальной планировкой и снятием плодородного грунта.