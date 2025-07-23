Среда, 23 июля, 2025
24.5 C
Рязань
Общество

Ход подготовки школ Рязани к новому учебному году обсудили в Гордуме

Алексей Самохин

Члены комитета по социальным вопросам гордумы рассмотрели информацию администрации Рязани о подготовке образовательных учреждений города к учебному 2025-2026 году.

Городские власти рассказали, как идёт подготовка образовательных учреждений к началу учебного 2025–2026 года. Общий объём финансирования на эти цели составил 579,4 млн рублей. Деньги поступили из городского, областного и федерального бюджетов.

Что отремонтируют

Капитальный ремонт проводится в школах №9/31, №58 и детском саду №20.

Отремонтируют кровлю Дворца детского творчества.

Ведутся работы по обустройству центра ОБЗР в школе №76.

Ремонт и благоустройство проходят в 28 детсадах, 7 школах и ЦДТ «Приокский».

В рамках инициативного бюджетирования обновляют школы №29, 40, 45, 53, 64, 70, 76, интернат и детсад №109.

Обновляют оздоровительный лагерь «Сказка».

В двух детсадах идут работы по программе «Доступная среда».

Безопасность на особом контроле

На обеспечение противопожарной безопасности и текущее содержание систем охраны направлено 28,9 млн рублей. Ещё 28,4 млн рублей — на антитеррористические мероприятия в 33 детсадах и 20 школах. В числе мероприятий: установка и модернизация видеонаблюдения; монтаж турникетов, домофонов и металлодетекторов; ремонт ограждений и наружного освещения; оборудование помещений для охраны.

Сегодня системы видеонаблюдения установлены во всех школах и детсадах города.

С 30 июля по 7 августа в Рязани пройдёт комиссионная проверка 180 образовательных учреждений, включая школы, детсады и Рязанский дворец молодёжи. Проверят техническое состояние зданий, наличие систем безопасности и готовность к приёму детей.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Артисты двух рязанских театров сыграли свадьбу в выходные 

Предложение невесте жених сделал в начале апреля прямо на театральной сцене.
Новости России

Интернет-челлендж «Беги или умри» уносит жизни подростков в Подмосковье

В Подмосковье распространяется смертельно опасный челлендж «Беги или умри». Несколько подростков уже погибли, перебегая дорогу перед автобусами.
Новости России

Стали известны детали гибели артиста балета Дмитриева в Таиланде

Сумму для перевозки тела артиста театра «СахаОпераБалет» в Якутии...
Новости Касимова

20 человек тушили горящий дом в Касимовском округе 

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ардабьево поступило 21 июля в 08:14.
Новости мира

Россия перестала быть вежливой, НАТО в напряжении ждёт «Орешник»

Китайское издание Sohu прокомментировало действия России после поставок оружия Украине. Москва заявила о праве на удары по странам НАТО.

Последние новости

Интересное

Розовая Луна 24 июля: почему это новолуние может изменить вашу жизнь

Что принесёт переход Луны из Рака во Льва и чего нельзя делать в этот день
Новости России

Астролог объяснил, почему третий раунд переговоров России и Украины может пройти безрезультатно

Причиной возможного провала астролог назвал ретроградный Меркурий
Происшествия

Ребёнок пострадал в ДТП на трассе Рязань–Скопин

В Пронском районе Рязанской области столкнулись автомобили Chery и Lada Largus. Пострадали водитель и пятилетний ребёнок. Полиция выясняет причины ДТП.
Общество

Проекты нового формата: почему it-комьюнити выбирает «Манхэттен»

Рязань стремительно меняется —  город с историческим наследием, который сегодня все активнее привлекает новые профессиональные сообщества. Здесь уже сформировано сильное IT-комьюнити и развивается современное производство, а инфраструктура города адаптируется к новым реалиям.
Общество

К 130-летию со дня рождения Есенина в Рязанской области отремонтировали вокзальный комплекс на станции Дивово

В ходе ремонта был обновлен фасад здания общей площадью почти 400 кв. м. Теперь гостей, прибывающих на станцию, встречает обновленный вокзал.
Главные новости

Празднование Дня города в Рязани пройдёт с 28 по 30 августа

Основная концепция Дня города – «История места: знай наших», посвященная выдающимся рязанцам.
Экология, природа, животные

В Подмосковье начался пик активности гадюк

Змеи стали агрессивнее из-за жары и сезона размножения
Происшествия

В Рязани у клиента караоке-бара украли телефон за 300 тысяч рублей

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в краже дорогого смартфона из караоке-бара. Возбуждено уголовное дело.