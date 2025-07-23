Члены комитета по социальным вопросам гордумы рассмотрели информацию администрации Рязани о подготовке образовательных учреждений города к учебному 2025-2026 году.

Городские власти рассказали, как идёт подготовка образовательных учреждений к началу учебного 2025–2026 года. Общий объём финансирования на эти цели составил 579,4 млн рублей. Деньги поступили из городского, областного и федерального бюджетов.

Что отремонтируют

Капитальный ремонт проводится в школах №9/31, №58 и детском саду №20.

Отремонтируют кровлю Дворца детского творчества.

Ведутся работы по обустройству центра ОБЗР в школе №76.

Ремонт и благоустройство проходят в 28 детсадах, 7 школах и ЦДТ «Приокский».

В рамках инициативного бюджетирования обновляют школы №29, 40, 45, 53, 64, 70, 76, интернат и детсад №109.

Обновляют оздоровительный лагерь «Сказка».

В двух детсадах идут работы по программе «Доступная среда».

Безопасность на особом контроле

На обеспечение противопожарной безопасности и текущее содержание систем охраны направлено 28,9 млн рублей. Ещё 28,4 млн рублей — на антитеррористические мероприятия в 33 детсадах и 20 школах. В числе мероприятий: установка и модернизация видеонаблюдения; монтаж турникетов, домофонов и металлодетекторов; ремонт ограждений и наружного освещения; оборудование помещений для охраны.

Сегодня системы видеонаблюдения установлены во всех школах и детсадах города.

С 30 июля по 7 августа в Рязани пройдёт комиссионная проверка 180 образовательных учреждений, включая школы, детсады и Рязанский дворец молодёжи. Проверят техническое состояние зданий, наличие систем безопасности и готовность к приёму детей.