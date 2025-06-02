Ход капремонта в двух школах Касимовского округа проверил Иван Бахилов

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов 2 июня проверил ход капитального ремонта в двух образовательных учреждениях: Гусевской школе и школе №4 города Касимова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Подрядчики заверил, что все идет по графику, и школы откроют свои двери для учеников вовремя. Важно, чтобы школы после ремонта стали современным и комфортным местом для обучения детей. Держу эти объекты на особом контроле», — отметил Иван Бахилов.

Кроме того, глава округа посетил микрорайон Черёмушки, где завершается последний этап благоустройства общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды (ФКГС). Иван Бахилов выразил уверенность, что обновленное пространство станет любимым местом отдыха для жителей микрорайона. Здесь будут созданы все условия для комфортного времяпровождения: новые пешеходные дорожки, скамейки, качели, тренажёры, освещение и многое другое. Важно, чтобы общественные пространства были удобными и доступными для всех жителей округа.

Качество образования и комфортная городская среда – приоритетные направления работы в Касимовском округе. Глава округа пообещал и дальше прикладывать все усилия для создания лучших условий для жизни.