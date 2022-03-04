Хлебозавод №3 Рязани к Масленице начал выпускать блины

Специально к масленичной неделе Хлебозавод №3 выпустил в продажу новинку – блинчики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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Продукт отлично подходит для полноценного готового приема пищи. При приготовлении блинов используются только качественные ингредиенты. Благодаря идеально подобранной рецептуре, пропорциям сахара и соли вкус блинов прекрасно гармонирует с любыми начинками.

Всех любителей блинчиков Хлебозавод №3 ожидает в фирменных торговых точках, где также можно приобрести свежеиспеченный хлеб, кондитерские изделия и заказать торты.