Хлебозавод №3 возобновил выездную торговлю в Рязани с марта

— Сорта хлеба создаются на основе традиционной рецептуры с использованием современных технологий. В фирменных автолавках уже представлена новая продукция. К тому же, хлебозавод №3 снабжает жителей отдаленных районов своей продукцией на протяжении нескольких лет, — говорится в сообщении.