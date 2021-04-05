Хлебозавод №3 возобновил выездную торговлю в Рязани с марта

С марта 2021 года хлебозавод №3 возобновил выездную торговлю. Хлеб планируют развозить по отдаленным районам города и близлежащим населенным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Предприятие предлагает широкий ассортимент хлебобулочной продукции.
Автолавки работают ежедневно с 08:00 до 13:00.
График развоза продукции:
- Понедельник – Рязанский район: села Заокское, Коростово;
- Вторник – Рыбновский район: село Старое Батурино;
- Среда – Рыбновский район: поселок Глебково (Конезавод);
- Пятница – Рязанский район: села Заокское, Коростово;
- Суббота – микрорайон Канищево, Недостоево, Рыбновский район: села Ходынино, Срезнево и деревня Перекаль.
Маршрут работы оборудованных машин регулярно актуализируется согласно пожеланиям жителей.