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Понедельник, 5 апреля, 2021
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Хлебозавод №3 возобновил выездную торговлю в Рязани с марта

Елена Лобанова

С марта 2021 года хлебозавод №3 возобновил выездную торговлю. Хлеб планируют развозить по отдаленным районам города и близлежащим населенным пунктам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. 

Предприятие предлагает широкий ассортимент хлебобулочной продукции. 

 — Сорта хлеба создаются на основе традиционной рецептуры с использованием современных технологий. В фирменных автолавках уже представлена новая продукция. К тому же, хлебозавод №3 снабжает жителей отдаленных районов своей продукцией на протяжении нескольких лет, — говорится в сообщении. 

Автолавки работают ежедневно с 08:00 до 13:00. 

График развоза продукции: 

  • Понедельник – Рязанский район: села Заокское, Коростово;
  • Вторник – Рыбновский район: село Старое Батурино;
  • Среда – Рыбновский район: поселок Глебково (Конезавод);
  • Пятница – Рязанский район: села Заокское, Коростово;
  • Суббота – микрорайон Канищево, Недостоево, Рыбновский район: села Ходынино, Срезнево и деревня Перекаль.

Маршрут работы оборудованных машин регулярно актуализируется согласно пожеланиям жителей.

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