ХК «Рязань» выиграл в гостях

В очередной матче чемпионата ВХЛ ХК «Рязань» в гостях обыграл «Омские крылья» — 6:1, сообщила пресс-служба клуба.
Шайбы в составе нашей команды забросили:
0—1 Силантьев Дмитрий (Пластинин Виктор, Сергеев Максим, 17:18, бол.)
0—2 Силантьев Дмитрий (Буренов Николай, 19:08)
1—3 Климов Леонид (Толпегин Денис, Прохоров Артём, 33:34)
1—4 Кожемякин Глеб (Кондратьев Станислав, Валицкий Исаак, 34:44)
1—5 Гончаров Никита (Прохоров Артём, Басистый Кирилл, 43:49)
1—6 Кузнецов Андрей (Пластинин Виктор, 45:48).