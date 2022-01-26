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Среда, 26 января, 2022
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ХК «Рязань» выиграл в гостях

7info

В очередной матче чемпионата ВХЛ ХК «Рязань» в гостях обыграл «Омские крылья» — 6:1, сообщила пресс-служба клуба.

Шайбы в составе нашей команды забросили:

0—1 Силантьев Дмитрий (Пластинин Виктор, Сергеев Максим, 17:18, бол.)

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0—2 Силантьев Дмитрий (Буренов Николай, 19:08)

1—3 Климов Леонид (Толпегин Денис, Прохоров Артём, 33:34)

1—4 Кожемякин Глеб (Кондратьев Станислав, Валицкий Исаак, 34:44)

1—5 Гончаров Никита (Прохоров Артём, Басистый Кирилл, 43:49)

1—6 Кузнецов Андрей (Пластинин Виктор, 45:48).

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