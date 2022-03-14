Новым главным тренером хоккейного клуба «Рязань» станет Александр Ардашев, сообщает Metaratings.ru.

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По данным СМИ, в новом сезоне рязанцы станут партнёрами ярославского «Локомотива», выступающего в КХЛ. Ардашев возглавляет молодёжную команду «Локо». В первом раунде плей-офф клуб ведёт 2:0 в серии с череповецким «Алмазом».

Ардашев возглавлял «Локомотив» в сезоне-2019/20 с 24 сентября по 21 октября. Пост главного тренера «Локо» он покинул в январе.

ХК «Рязань» в минувшем сезоне не пробился в плей-офф ВХЛ. Команда сотрудничала с клубом КХЛ «Витязь».