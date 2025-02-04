ХК «Рязань-ВДВ» завершил домашнюю серию волевой победой

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» завершили очередную домашнюю серию из трёх матчей волевой победой над «Нефтяником» из Альметьевска — 3:2.

Игра прошла в понедельник, 3 февраля, во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани. По ходу встречи рязанцы дважды проигрывали, сравнивали результат, а в концовке второго периода Руслан Алиев вывел хозяев льда вперёд. Результат 3:2 остался на табло до финальной сирены.

Валерий Кулибаба, главный тренер ХК «Рязань-ВДВ»:

Несмотря на не совсем удачное начало — пропустили быстрый гол, — мы, тем не менее, быстро вернулись в игру. Конечно, ключевым моментом стало то, что мы выстояли при пятиминутном меньшинстве. Хорошо сработало большинство — забили гол. Сегодня все линии сыграли хорошо, и, конечно, не могу не отметить Еременко: он вошел в игру надежно, выручал и держал нас в игре, где нужно было спасал. Благодаря командной работе и заряженности коллектива мы победили!

Ну и, конечно, поддержка «Олимпийского». Хотелось бы поздравить нашего директора, Олега Евгеньевича Смирнова: вчера был его день рождения. Ребята тоже хотели преподнести подарок от себя, настраивались максимально. Мы всегда хотим победить, но сегодня, наверное, это тоже придало какой-то определенный стимул.

В первой встрече серии из трёх игр рязанцы обыграли с минимальным счётом казанский «Барс» — 1:0, а затем уступили «Челнам» из Набережных Челнов — 2:3.

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На данный момент команда с 66 очками занимает 6-е место в турнирной таблице.