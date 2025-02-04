ХК «Рязань-ВДВ» завершил домашнюю серию волевой победой

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» завершили очередную домашнюю серию из трёх матчей волевой победой над «Нефтяником» из Альметьевска — 3:2.
Игра прошла в понедельник, 3 февраля, во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани. По ходу встречи рязанцы дважды проигрывали, сравнивали результат, а в концовке второго периода Руслан Алиев вывел хозяев льда вперёд. Результат 3:2 остался на табло до финальной сирены.
В первой встрече серии из трёх игр рязанцы обыграли с минимальным счётом казанский «Барс» — 1:0, а затем уступили «Челнам» из Набережных Челнов — 2:3.
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На данный момент команда с 66 очками занимает 6-е место в турнирной таблице.