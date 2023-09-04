ХК «Рязань-ВДВ» уступил в стартовом матче сезона «Югре» со счётом 2:3, сообщила пресс-служба клуба.

Встреча началась достаточно активно, но «десантники» пропустили первыми — на 7-й минуте счёт открыл Швырёв.

Вторая двадцатиминутка выдалась самой результативной. Уже на второй минуте большинство реализовал Евгений Шакуров, сравняв счёт броском от синей линии. Затем рязанцы пропустили две шайбы в течение полутора минут, за гостей забросили Кириллов и Епишин. Под конец периода Кирилл Смирнов сократил отставание до минимума, и на второй перерыв команды ушли при счёте 2:3.

В заключительном игровом отрезке хоккеисты «Рязани-ВДВ» пытались создавать моменты и отыграться, но удаления хозяев не позволяли постоянно штурмовать ворота соперника. В концовке Артём Седунов взял таймаут и снял вратаря, но сравнять счёт рязанцам так и не удалось.

— Во-первых, хотел бы поздравить болельщиков с открытием нового сезона, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «десантников» Артём Седунов. — К сожалению, нам не удалось порадовать их победой в стартовом матче, но всё же поздравляю, спасибо им за поддержку. По игре: допустили грубые ошибки в обороне, пропустили три шайбы, с такой командой как «Югра» очень сложно отыгрываться с такого гандикапа — мастеровитые ребята, тяжело пришлось. Много удалений. В актив могу занести игру в меньшинстве, в пассив — большое количество удалений, которые мы заработали.

Отдельный пост началу хоккейного сезона посвятил губернатор Рязанской области Павел Малков.