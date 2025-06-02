ХК «Рязань-ВДВ» серьёзно меняется: 17 игроков покидают клуб, подписаны звёздные новички

Серьёзные перемены происходят в ХК «Рязань-ВДВ»! Клуб не стал продлевать контракты сразу с 17 хоккеистами, чьи соглашения истекли 31 мая 2025 года. Информация об этом появилась на официальной странице команды ВКонтакте.

Это решение означает масштабную перестройку состава команды перед новым сезоном. Среди покинувших клуб игроков есть и любимцы болельщиков, такие как Исаак Валицкий, который трогательно попрощался с рязанскими фанатами.

Что изменилось? Массовый исход и новые лица!

Список хоккеистов, с которыми «Рязань-ВДВ» решил не продлевать отношения, выглядит внушительно:

Валицкий Исаак

Фищенко Иван

Петраков Иван

Павлюков Илья

Ванин Денис

Миронов Андрей

Подзиньш Зигурдс

Швангирадзе Давид

Тютюнников Игорь

Буцаев Дэниэл

Онишко Артём

Иванов Михаил

Платонов Егор

Сачков Данила

Чижиков Егор

Толпегин Денис

Шерстнёв Савелий

Исаак Валицкий, отыгравший пять лет за клуб, обратился к болельщикам с теплыми словами: «Эти пять лет запомнятся мне на всю жизнь. Ведь для меня за эти годы Рязань стала домом и семьёй!»

Однако, пока одни уходят, другие приходят! «Рязань-ВДВ» уже активно укрепляет состав, подписав контракты с опытными игроками.

Михаил Епишин: 28-летний защитник из красноярского «Сокола».

Денис Мингалеев: 30-летний нападающий из Екатеринбурга. За его плечами 412 игр в ВХЛ и 248 очков. Последние три сезона хоккеист провел в «Южном Урале», набрав в прошедшем сезоне 23 очка (12+11) в 48 играх.

Ярослав Алексеев: 26-летний нападающий из Тюмени. Участник молодежного Чемпионата Мира (2016-2017), игравший в Канаде и США. В ВХЛ провел 208 матчей и набрал 98 очков. Прошлый сезон (2024-2025) он также провел в «Южном Урале», где в 55 играх набрал 26 очков (11+15).

Егор Шалапов: 30-летний челябинский защитник, который последний сезон провел в «Тамбове» (2+10 в 56 играх). Особо стоит отметить, что Шалапов 8 лет играл за «Барыс» в КХЛ и трижды выступал на Чемпионате Мира за сборную Казахстана! Это очень серьезное усиление оборонительной линии.

Клуб также сделал квалификационные предложения о заключении новых контрактов пяти игрокам:

нападающим Григорию Козлову

Максиму Коростелёву

Владимиру Конову

Александру Морозову

Вратарю Максиму Павленко.

Кадровые изменения показывают, что «Рязань-ВДВ» серьезно готовится к новому сезону, обновляя состав и привлекая опытных игроков. Похоже в команде решили не просто выйти в плей-офф, как в прошлом сезоне, а пройти там как можно дальше.