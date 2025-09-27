ХК «Рязань-ВДВ» проиграл в гостях ХК «Молот»

ХК «Рязань-ВДВ» 26 сентября в Перми провёл матч чемпионата ВХЛ с местным ХК «Молот».

На девятой минуте игры рязанцам забросили три шайбы. Первый период игры игрокам ХК «Рязань-ВДВ» не удалось забить в ворота соперников. Вторая двадцатиминутка началась для наших хоккеистов успешно: Руслан Алиев сократил разрыв до минимума, забросив в ворота ХК «Молот» сразу две шайбы. Однако надежда на сравнение счета длилась всего две минуты. Второй период закончен со счетом 4:2 в пользу команды из Перми.

В заключительном периоде соперники действовали осторожно, и счёт не изменился: ХК «Рязань-ВДВ» проиграл со счётом 4:2. После восьми матчей в турнирной таблице ХК «Рязань-ВДВ» расположилась с десятью очками на 12-й строчке, противники с дюжиной баллов заняли седьмую.

«Не удалось нам правильно настроить ребят. Хотя говорили, что начало будет определяющим в этой игре. Но, к сожалению, не все вышли с той концентрацией, которую мы ожидаем. Получили очень быстрые три гола, причем несложные. Дали слишком серьезный гандикап для «Молота» — команда мастеровитая, и такие вещи они уже не отпускают. Во втором периоде уже, конечно же, перестроились и уже выглядели поинтереснее — забили два гола. Но дальше опять необязательное удаление, которое дали «Молоту» реализовать. Думаю, если бы не оно, то можно было бы побороться. В третьем периоде уже понятно, что хозяева оборонялись грамотно, практически не допускали грубых ошибок. Хотя всё равно у нас были один-два момента, где можно было бы переломить, но нам не удалось их реализовать», — прокомментировал результаты матча главный тренер «Рязани-ВДВ» Валерий Кулибаба.

«Спасибо болельщикам за поддержку! Была непростая игра. Противник достаточно обученный, организованный. Хорошая команда, компактная. У нас было хорошее начало, мы поймали темп. Потом отдали инициативу, но во втором периоде переключились, забили важный гол в большинстве и довели игру до победы», — сказал главный тренер «Молота» Альберт Мальгин.