ХК «Рязань-ВДВ» проиграл четвёртый матч подряд

В пятницу, 16 сентября, хоккеисты «Рязани-ВДВ» с минимальным счётом 2:3 уступили дома нефтекамскому «Торосу». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

После неудачного первого периода с двумя пропущенным шайбами рязанские хоккеисты во второй двадцатиминутке перехватили инициативу и сравняли счёт.

Победу сопернику обеспечила единственная шайба, заброшенная ближе к середине третьего периода в двойном большинстве.

Эта встреча стала первой в серии из четырёх домашних матчей «Рязань-ВДВ», которые проходят на площадке ДС «Олимпийский» 16, 18, 20 и 22 сентября.

Рязанские хоккеисты проиграли четыре первые встречи сезона — три в основное время, одну по буллитам.