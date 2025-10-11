Суббота, 11 октября, 2025
8.2 C
Рязань
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над саратовским «Кристаллом»

Анастасия Мериакри

10 октября в Саратове прошёл матч чемпионата ВХЛ между ХК «Рязань-ВДВ» и местным «Кристаллом». Обе команды находились в нижней части таблицы: «Кристалл» занимал 30-е место, а «Рязань-ВДВ» – 22-е.

В первом периоде «Рязань-ВДВ» была активнее соперника (броски по воротам – 18:10, в створ – 12:5) и забросила две шайбы без ответа. На шестой минуте счёт открыл Илья Шипов, а через восемь с половиной минут Роман Крикуненко удвоил преимущество.

Во втором периоде ситуация изменилась. Соперники забили шайбу в ворота рязанцев.

В третьем периоде хозяева имели больше шансов сократить отставание, чем гости увеличить разрыв. «Кристалл» перебросал «Рязань-ВДВ», четыре минуты играл в большинстве и в концовке заменил вратаря на шестого полевого игрока, но счёт остался неизменным. В итоге «Рязань-ВДВ» одержала победу со счётом 2:1.

«Важные два очка. Нам в эту поездку нужно было брать очки, чтобы не отставать, скажем так, от пула. Парни отдали все силы в этих двух играх, с хорошим настроем играли. По сегодняшней игре — мы сами себе больше проблем создали, чем соперник. А так, благодарен ребятам за самоотверженную игру. Удивительный получился второй период», – прокомментировал главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Валерий Кулибаба.

После этого матча «Рязань-ВДВ» поднялась в турнирной таблице на 20-е место.

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыто, где могла пропасть ушедшая в тайгу семья Усольцевых

Семья Усольцевых могла пропасть в местности со сложным рельефом,...
Новости России

Полная тьма. Шарий рассказал о последствиях российских ударов по Киеву

После ударов российской армии в Киеве наступила полная тьма,...
Погода

Тишковец дал прогноз на предстоящую зиму, он сильно отличается от «самой холодной за 20 лет»

Согласно долгосрочным расчётам, зима 2025–2026 годов на большей части России с вероятностью около 70% будет теплее климатической нормы на 1–4 градуса.
Новости Касимова

В Рязанской области в федеральную собственность возвращено 12 гектаров леса

Новый владелец осуществил на этих землях незаконную рубку деревьев, причинив государству ущерб на сумму около 100 миллионов рублей.
Новости России

SHOT: в Киеве наступил блэкаут из-за массированного удара ВС России

Жители Киева столкнулись с отключением света почти во всем...

Последние новости

В рязанском храме собирают 600 000 рублей на ограду вокруг образа святого Николая

В настоящее время в Николо-Ямском храме проводятся масштабные реставрационные работы.

Ковчег с частицей мощей святого великомученика Пантелеимона прибыл в Рязань

Ковчег останется в храме до 7 ноября.

Показ коллекции одежды по Есенинским мотивам состоялся в Рязани

Каждая коллекция вдохновлена наследием великих мастеров и переосмысливает его в современном контексте.

Павел Малков объявил о расширении проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице в Рязани

Рязанская область занимает третье место по объёмам пассажирских перевозок среди регионов МЖД. Совместно с РЖД реализуется множество проектов.

Иеромонах Гурий рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в зоне СВО

Насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий рассказал РИА Новости...

«Горят два фонаря»: Шарий сообщил о мощном ударе по Одессе

Ночью российские войска нанесли мощный удар по объектам энергетики...

Рязанские полицейские выдворили из России нарушивших закон иностранцев

Полицейские совместно с судебными приставами сопроводили нарушителей в международный аэропорт «Домодедово», откуда они были отправлены в страны своего гражданства.

Рязанский священник «получил по роже» от хулиганов, они раскаялись и получили прощение 

По словам Фетисова, ночью он попросил не шуметь пьяную компанию перед домов и «получил по роже». Батюшка опубликовал фотографию, на которой видно синяк под глазом. 

Уехавшего домой из-за трагедии в семье участника СВО потребовали вернуть в часть

Участника спецоперации из Екатеринбурга потребовали вернуть в часть после...

Стали известны детали гибели героя СВО при пожаре в Подмосковье

Бывший чиновник и ветеран СВО Олег Иванов заживо сгорел...

Руководитель поисков заявил, что семью Усольцевых не нашли из-за тайны связи

Волонтеры не смогли оперативно получить данные по телефонам пропавшей...

Сексапильная? Родившую россиянку обвинили в соблазнении мужчин в Южной Корее

Уроженка Краснодарского края пожаловалась, что ее обвинили в соблазнении...

Доктор Мясников объяснил, почему ненавидит диагноз артроз первой степени

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы...

Гражданка Франции родила дочь в Рязанском перинатальном центре

Новорождённая Ева стала третьей дочкой в большой семье. Дома, во Франции, маму и дочь ждут папа и двое старших сестричек - Виктория и Карина.

Следователи начали проверку в рязанской школе после травмирования ученика

Ранее сообщалось, что ученику первого класса одноклассник ткнул в глаз карандашом. Мальчик после этого попал в больницу, ему сделали операцию. 