ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над саратовским «Кристаллом»

10 октября в Саратове прошёл матч чемпионата ВХЛ между ХК «Рязань-ВДВ» и местным «Кристаллом». Обе команды находились в нижней части таблицы: «Кристалл» занимал 30-е место, а «Рязань-ВДВ» – 22-е.

В первом периоде «Рязань-ВДВ» была активнее соперника (броски по воротам – 18:10, в створ – 12:5) и забросила две шайбы без ответа. На шестой минуте счёт открыл Илья Шипов, а через восемь с половиной минут Роман Крикуненко удвоил преимущество.

Во втором периоде ситуация изменилась. Соперники забили шайбу в ворота рязанцев.

В третьем периоде хозяева имели больше шансов сократить отставание, чем гости увеличить разрыв. «Кристалл» перебросал «Рязань-ВДВ», четыре минуты играл в большинстве и в концовке заменил вратаря на шестого полевого игрока, но счёт остался неизменным. В итоге «Рязань-ВДВ» одержала победу со счётом 2:1.

«Важные два очка. Нам в эту поездку нужно было брать очки, чтобы не отставать, скажем так, от пула. Парни отдали все силы в этих двух играх, с хорошим настроем играли. По сегодняшней игре — мы сами себе больше проблем создали, чем соперник. А так, благодарен ребятам за самоотверженную игру. Удивительный получился второй период», – прокомментировал главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» Валерий Кулибаба.

После этого матча «Рязань-ВДВ» поднялась в турнирной таблице на 20-е место.