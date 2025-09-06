ХК «Рязань-ВДВ» начал новый сезон с победы в гостевом матче

В пятницу, 5 сентября, хоккеисты «Рязани-ВДВ» провели первый матч в новом сезоне ВХЛ. В Москве рязанцы встречались со «Звездой» и победили с минимальным счётом — 1:0.

Заброшенная шайба на счету Александра Лапина.

Большая заслуга в победе белорусского голкипера «Рязани-ВДВ» Максима Лубского, который отразил все 22 броска в свои ворота. Дебютанта лиги официальная страница ВХЛ назвала «игроком дня».

«Давайте так, в двух словах. Нам было тяжело, но мы победили», — сказал в послематчевом комментарии тренер «Рязани-ВДВ» Валерий Кулибаба.