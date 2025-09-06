Суббота, 6 сентября, 2025
12.1 C
Рязань
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» начал новый сезон с победы в гостевом матче

Алексей Самохин
Фото: vk.com/vhl_src

В пятницу, 5 сентября, хоккеисты «Рязани-ВДВ» провели первый матч в новом сезоне ВХЛ. В Москве рязанцы встречались со «Звездой» и победили с минимальным счётом — 1:0. 

Заброшенная шайба на счету Александра Лапина. 

Большая заслуга в победе белорусского голкипера «Рязани-ВДВ» Максима Лубского, который отразил все 22 броска в свои ворота. Дебютанта лиги официальная страница ВХЛ назвала «игроком дня».

«Давайте так, в двух словах. Нам было тяжело, но мы победили», — сказал в послематчевом комментарии тренер «Рязани-ВДВ» Валерий Кулибаба.

Самые читаемые материалы

Новости России

Не сдавшие «антимигрантский» экзамен русские дети пожаловались на ситуацию

Русскоязычные дети, не сумевшие сдать «антимигрантский» школьный экзамен, записали...
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Общество

В Рязани с 11 сентября изменятся маршруты бесплатных автобусов до ТРЦ «Марко Молл»

С 11 сентября в Рязани меняется расписание и маршруты движения  бесплатных автобусов до торгово-развлекательного центра «Марко Молл». Об этом сообщили в администрации ТРЦ. 
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

«Царьград»: на кону оккупация Одессы 

Речь идёт о планах создания в Одессе британской военно-морской базы по примеру Гибралтара, что Россия считает абсолютно неприемлемым.

Последние новости

Новости мира

Эксперт предсказал падение Европы, которое будет страшнее, чем распад СССР

Официально Брюссель утверждает, что «ситуация под контролем», но эксперты в частных беседах называют её «близкой к катастрофической».
Культура и события

В Рязани на фестивале «Русское лето. ZaРоссию» выступили певица Влада MIRAVI и группа «ПослеZавтра»

На Лыбедском бульваре Рязани работали спортплощадка, ярмарка товаров местных производителей, детская интерактивная зона «Мечтай в России».
Власть и политика

Виталий Артемов провел личный прием граждан

В этом году запланировано проведение дорожных работ на первых 11 дорожных участках, определенных по обращениям жителей, комитетов ТОС, депутатов, состояние покрытия которых являлось неудовлетворительным.
Общество

В рязанской школе-интернате появилась новая детская площадка за 3,75 млн рублей

Проведены работы по монтажу специализированного покрытия, установке детского игрового оборудования и ограждения территории.
Власть и политика

Запустили в Рязанской области первый проект в стране для закупок в сфере образования — Павел Малков

В эксперименте участвуют несколько образовательных учреждений Рязанской области. До конца года они могут закупать оборудование до 600 тысяч рублей быстрее, удобнее и по адекватной цене.
Новости России

Участник СВО из Ярославля вызывал огонь на себя и пропал без вести на 400 дней

В Ярославской области похоронили 57-летнего Валерия Богатова, который вызывал...
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

Не сдавшие «антимигрантский» экзамен русские дети пожаловались на ситуацию

Русскоязычные дети, не сумевшие сдать «антимигрантский» школьный экзамен, записали...