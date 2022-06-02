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Четверг, 2 июня, 2022

ХК «Рязань» сформировал тренерский штаб на новый сезон

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7info

ХК «Рязань» сформировал тренерский штаб на новый сезон

ХК «Рязань» сформировал новый тренерский штаб, сообщила пресс-служба команды.

Новым главным тренером Александр Аркадьевич Ардашев.

Александр Аркадьевич является двукратным чемпионом России (1997 и 2002 гг.).

12 лет своей карьеры Александр Ардашев отдал хоккейному клубу «Локомотив».

Более 10 лет работы спортивным директором ХК «Локомотив» (г. Ярославль).

Имеет опыт работы главным тренером МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

В качестве спортивного директора команда МХЛ «Локо» (г. Ярославль) обладатель Кубка Харламова (2016, 2018, 2019 гг.) и трёхкратный обладатель Кубка Мира среди молодёжных команд.

В качестве главного тренера МХЛ «Локо» г. Ярославль в сезоне 2020–2021 гг. финалист Кубка Харламова (второе место).

Тренер команды по работе с защитникам — Артём Петрович Седунов.

Тренер команды по работе с нападающими — Павел Сергеевич Воробьев.

Тренер по работе с вратарями — Евгений Владимирович Еграшин.

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