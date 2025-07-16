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Медицина

Хирурги Рязанской ОДКБ спасли новорождённого с редкой врождённой патологией

Алексей Самохин

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы имени Н. В. Дмитриевой провели экстренную операцию новорождённому ребёнку с редким и опасным пороком развития — врождённой диафрагмальной грыжей. Хирургическое вмешательство было выполнено в первые сутки жизни малыша, сообщает пресс-служба Минздрава региона. 

Это тяжёлое состояние, при котором в диафрагме (перегородке между грудной и брюшной полостями) имеется отверстие. В данном случае через него практически весь кишечник сместился в грудную клетку, оказавшись в плевральной полости. Это угрожало жизни младенца: могло произойти ущемление кишечника с риском некроза, а также сдавливание лёгкого, не позволяющее ребёнку дышать нормально.

«Промедление могло стоить ребёнку жизни, — пояснил заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ, главный внештатный детский хирург Минздрава Рязанской области Олег Ларькин. — Обычно такие операции проводят в федеральных клиниках, но времени на транспортировку у нас просто не было».

За спасение ребёнка взялись специалисты ОДКБ. К счастью, малыш был доношенным, что значительно повысило шансы на успешное восстановление.

«Как только был поставлен диагноз, мы немедленно приступили к операции. Она длилась чуть больше часа. Отверстие в диафрагме ушили, а петли кишечника вернули в брюшную полость. Все органы заняли своё анатомически правильное положение», — рассказал Олег Ларькин.

Послеоперационный период оказался непростым. Организм младенца требовал адаптации к новой, уже физиологичной анатомической структуре. Над восстановлением малыша работала мультидисциплинарная команда врачей: хирурги, реаниматологи, неонатологи и другие специалисты ОДКБ.

К счастью, операция прошла успешно, и малыш уже выписан домой.

«Когда пришло время снимать швы, мы увидели, что ребёнок гулит, следит за мамой глазами. Это очень обнадёживающий знак. Надеемся, что дальше всё будет хорошо», — добавил Олег Ларькин.

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