Хирурги ОКБ спасли пациентку с грыжей весом 40 килограммов

Хирурги рязанской ОКБ удалили пациентке грыжу живота весом 40 килограммов. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.

Женщина обращалась и к столичным специалистам, но в Москве за операцию пришлось бы заплатить миллион рублей – такой возможности у сельской жительницы не было. Тогда на помощь пришли хирурги рязанской Областной клинической больницы. Чтобы спасти пациентку, потребовались две хирургические бригады, так как, отмечают врачи, такие случаи хоть и не редкие, но бывают сложными для вмешательства.

В ходе операции специалисты удалили грыжевой мешок, а также укрепили стенку живота сетчатым протезом высокой прочности для снижения риска рецидива.

«Любая грыжа опасна развитием осложнений, самое грозное из которых – ущемление, в этом случае лечение требует экстренного вмешательства. Поэтому было решено провести операцию в плановом порядке, не дожидаясь развития осложнений. Особенно следует отметить, что вмешательство провели за счет средств ОМС», – рассказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии ОКБ Владислав Иванов.