Жировые вкрапления в колбасных изделиях могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск развития сахарного диабета. Об этом NEWS.ru рассказал Александр Умнов, преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По словам специалиста, регулярное употребление колбасы также может привести к ожирению.

— Колбаса, если говорить просто, — это фарш с солью, прошедший различные стадии обработки, после чего благодаря оболочке приобретает вытянутую форму. Вряд ли кто-то питается колбасой, приготовленной из мяса свежезабитого поросёнка — чаще всего это далеко не самый натуральный продукт. Жировые вкрапления в составе могут повышать уровень холестерина, что ведёт к сердечно-сосудистым нарушениям, а также увеличивает риск ожирения и диабета, — отметил Умнов.

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Хирург также подчеркнул, что производители добавляют в колбасу различные стабилизаторы, консерванты и антиоксиданты, чтобы продлить срок её хранения. Однако такие добавки могут негативно сказаться на растущем организме и вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой.

Кроме того, соли, содержащиеся в колбасных изделиях, могут способствовать повышению артериального давления и нарушению работы почек. А специи — раздражать стенки желудка и кишечника, повышая риск развития гастрита и язвенной болезни.

— В самых дешёвых видах колбасы часто используется мясо механической обвалки — это перемолотые в труху, а затем заново сформированные рога, копыта, хрящи и прочие остатки от животного. Такой «компот» может спровоцировать развитие мочекаменной болезни, а неизмельчённые части могут даже поранить стенки внутренних органов, — добавил Умнов.