Воскресенье, 17 ноября, 2024
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Хирург Игнатенко: быстрое похудение приводит к обвисанию кожи

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Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Процесс похудения — задача непростая, особенно, когда важно сохранить упругость кожи. Быстрая потеря веса часто оборачивается обвисанием кожи, избежать этого можно только при правильном подходе, рассказал «Газете.ру» пластический хирург Алексей Игнатенко.

Первое правило — худеть постепенно. Медленное, умеренное снижение веса даёт коже время адаптироваться, сохраняя её эластичность. Стремительное похудение приводит к резкой потере тургора, кожа, попросту говоря, не успевает «подтянуться».

Для поддержания тонуса кожи Игнатенко советует уделять внимание мышцам — ведь крепкие мышцы создают хороший каркас, который помогает коже держаться в тонусе. Подойдут упражнения с отягощениями, они эффективно укрепляют мышцы, поддерживая упругость.

Также важна сбалансированная диета. Во время похудения организм нуждается в полноценном питании, включающем белки, витамины и минералы, чтобы кожа оставалась здоровой. Обязательно — питьё: вода увлажняет кожу изнутри, что положительно сказывается на её тургоре.

Дополнительно поддержать кожу помогут массаж и косметологические процедуры. Например, радиочастотный лифтинг стимулирует коллаген, а ультразвуковая терапия улучшает структуру кожи за счёт выработки новых коллагеновых волокон. Световые лазеры ускоряют регенерацию, а ботокс помогает разглаживать морщинки и подтягивать кожу.

Ещё один способ — плазмотерапия, когда кожу обрабатывают плазмой, активизирующей обновление клеток. Мезотерапия, с инъекциями витаминов и микроэлементов под кожу, тоже помогает поддерживать её тонус.

Врач напоминает, что регулярный уход — это база. Увлажняющие кремы, сыворотки с витаминами и антиоксидантами помогают коже оставаться упругой и защищённой от негативных воздействий.

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