Хилькевич прокомментировала скандал вокруг Асмус и вспомнила свой срыв съёмок

Актриса Анна Хилькевич высказалась о дисциплине в актерской профессии, прокомментировав слухи о конфликте с участием Кристины Асмус на съемочной площадке сериала «Склифосовский». Пост она опубликовала в телеграм-канале.

Хилькевич подчеркнула, что не в курсе всех деталей ситуации с Асмус, но сама идея несоблюдения дисциплины актерами вызывает у неё сильное раздражение. По её словам, артист — это прежде всего профессионал, который должен соблюдать рабочие нормы, вне зависимости от обстоятельств.

«Когда я училась в театральном, нам говорили: артист может не приехать только по одной уважительной причине — смерть. Всё остальное не считается», — отметила актриса.

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Анна призналась, что в её карьере был всего один случай, когда она сорвала съёмку. Это произошло в марте 2020 года, в самый разгар пандемии COVID-19. За день до участия в шоу у Ани Седоковой у неё началась паническая атака, и вся семья решила срочно покинуть город.

«Я позвонила Ане, всё объяснила. Она отнеслась с пониманием и быстро нашла мне замену. Но мне до сих пор стыдно», — призналась Хилькевич.

По её мнению, творческие личности не освобождены от обязательств перед командой. Опоздания, срывы графиков и неуважение к коллегам актриса считает недопустимыми.

«Температура, нога болит, попа горит — неважно. Ты взял на себя ответственность — ты должен её исполнить», — подчеркнула она.

Завершая пост, Хилькевич выразила надежду, что у Кристины Асмус всё в порядке, а происходящее вокруг неё — лишь спекуляции и раздутая история.

Ранее телеграм-канал MASH сообщил, что Кристину Асмус со скандалом выгнали со съёмочной площадки сериала «Склиф», так как 36-летняя актриса систематически срывала съёмочный график и конфликтовала с коллегами по площадке.

Сама Кристина эту информацию не комментировала. Сегодня она опубликовала такой пост: