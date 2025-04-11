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HH.ru: В Рязанской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»

Алексей Самохин

По данным hh.ru, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области достигла 60 тыс. рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей уменьшились на 1,1 тыс. рублей. Для сравнения в первом квартале 2024 года в регионе наблюдался рост зарплатных предложений: +3,8 тыс. рублей. 

Между тем зарплатные запросы соискателей Рязанской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 60 тыс. рублей в месяц – ровно столько же, сколько предлагают компании.

HH.ru: В Рязанской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки» Между тем зарплатные запросы соискателей Рязанской области выросли, но не обогнали предложения работодателей.

На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 107 тыс., то теперь на 26 тыс. меньше.

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Также более чем на 13 тыс. упала предлагаемая зарплата в вакансиях для рабочего персонала. В вакансиях сферы автобизнеса предлагаемые зарплаты сократились на 13 тыс. рублей.

Есть также ряд сфер (консалтинг, массмедиа, маркетинг, производство), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях сферы добычи сырья (+8 тыс.), для администраторов (+7 тыс.), в секторе безопасности (+6 тыс.), а также в ИТ-отрасли (+5 тыс.).

Динамика предлагаемых зарплат с начала 2025 года, Рязанская область:

Профессиональная областьВесна 2025 г.Зима 2025 г.Динамика за квартал
Добыча сырья        79 493 ₽        70 901 ₽       8 591 ₽
 Административный персонал        66 901 ₽        59 433 ₽       7 468 ₽
 Безопасность        48 538 ₽        42 479 ₽       6 059 ₽
 Информационные технологии        66 371 ₽        61 276 ₽       5 095 ₽
 Высший и средний менеджмент      111 181 ₽      107 331 ₽       3 850 ₽
 Финансы, бухгалтерия        60 000 ₽        56 182 ₽       3 818 ₽
 Наука, образование        50 000 ₽        47 014 ₽       2 986 ₽
 Туризм, гостиницы, рестораны        45 235 ₽        42 628 ₽       2 607 ₽
 Юристы        55 000 ₽        53 648 ₽       1 352 ₽
 Домашний, обслуживающий персонал        62 063 ₽        60 878 ₽       1 185 ₽
 Строительство, недвижимость        77 456 ₽        76 744 ₽          712 ₽
 Продажи, обслуживание клиентов        57 562 ₽        57 008 ₽          553 ₽
 Медицина, фармацевтика        59 568 ₽        59 240 ₽          328 ₽
 Розничная торговля        47 570 ₽        47 250 ₽          320 ₽
 Сельское хозяйство        80 000 ₽        79 843 ₽          157 ₽
 Закупки        62 949 ₽        63 299 ₽—         350 ₽
 Управление персоналом, тренинги        59 234 ₽        60 000 ₽—         766 ₽
 Производство, сервисное обслуживание        75 312 ₽        78 100 ₽—      2 789 ₽
 Маркетинг, реклама, PR        61 657 ₽        65 694 ₽—      4 038 ₽
 Искусство, развлечения, массмедиа        55 425 ₽        59 755 ₽—      4 330 ₽
 Стратегия, инвестиции, консалтинг        83 242 ₽        91 824 ₽—      8 582 ₽
 Автомобильный бизнес        89 691 ₽      102 620 ₽—    12 928 ₽
 Рабочий персонал        73 726 ₽        87 081 ₽—    13 355 ₽
 Транспорт, логистика, перевозки        81 265 ₽      107 682 ₽—    26 416 ₽
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