HH.ru: В Рязанской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»

По данным hh.ru, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области достигла 60 тыс. рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей уменьшились на 1,1 тыс. рублей. Для сравнения в первом квартале 2024 года в регионе наблюдался рост зарплатных предложений: +3,8 тыс. рублей.
Между тем зарплатные запросы соискателей Рязанской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 60 тыс. рублей в месяц – ровно столько же, сколько предлагают компании.
На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 107 тыс., то теперь на 26 тыс. меньше.
Также более чем на 13 тыс. упала предлагаемая зарплата в вакансиях для рабочего персонала. В вакансиях сферы автобизнеса предлагаемые зарплаты сократились на 13 тыс. рублей.
Есть также ряд сфер (консалтинг, массмедиа, маркетинг, производство), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях сферы добычи сырья (+8 тыс.), для администраторов (+7 тыс.), в секторе безопасности (+6 тыс.), а также в ИТ-отрасли (+5 тыс.).
Динамика предлагаемых зарплат с начала 2025 года, Рязанская область:
|Профессиональная область
|Весна 2025 г.
|Зима 2025 г.
|Динамика за квартал
|Добыча сырья
|79 493 ₽
|70 901 ₽
|8 591 ₽
|Административный персонал
|66 901 ₽
|59 433 ₽
|7 468 ₽
|Безопасность
|48 538 ₽
|42 479 ₽
|6 059 ₽
|Информационные технологии
|66 371 ₽
|61 276 ₽
|5 095 ₽
|Высший и средний менеджмент
|111 181 ₽
|107 331 ₽
|3 850 ₽
|Финансы, бухгалтерия
|60 000 ₽
|56 182 ₽
|3 818 ₽
|Наука, образование
|50 000 ₽
|47 014 ₽
|2 986 ₽
|Туризм, гостиницы, рестораны
|45 235 ₽
|42 628 ₽
|2 607 ₽
|Юристы
|55 000 ₽
|53 648 ₽
|1 352 ₽
|Домашний, обслуживающий персонал
|62 063 ₽
|60 878 ₽
|1 185 ₽
|Строительство, недвижимость
|77 456 ₽
|76 744 ₽
|712 ₽
|Продажи, обслуживание клиентов
|57 562 ₽
|57 008 ₽
|553 ₽
|Медицина, фармацевтика
|59 568 ₽
|59 240 ₽
|328 ₽
|Розничная торговля
|47 570 ₽
|47 250 ₽
|320 ₽
|Сельское хозяйство
|80 000 ₽
|79 843 ₽
|157 ₽
|Закупки
|62 949 ₽
|63 299 ₽
|— 350 ₽
|Управление персоналом, тренинги
|59 234 ₽
|60 000 ₽
|— 766 ₽
|Производство, сервисное обслуживание
|75 312 ₽
|78 100 ₽
|— 2 789 ₽
|Маркетинг, реклама, PR
|61 657 ₽
|65 694 ₽
|— 4 038 ₽
|Искусство, развлечения, массмедиа
|55 425 ₽
|59 755 ₽
|— 4 330 ₽
|Стратегия, инвестиции, консалтинг
|83 242 ₽
|91 824 ₽
|— 8 582 ₽
|Автомобильный бизнес
|89 691 ₽
|102 620 ₽
|— 12 928 ₽
|Рабочий персонал
|73 726 ₽
|87 081 ₽
|— 13 355 ₽
|Транспорт, логистика, перевозки
|81 265 ₽
|107 682 ₽
|— 26 416 ₽