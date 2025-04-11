HH.ru: В Рязанской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»

По данным hh.ru, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области достигла 60 тыс. рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей уменьшились на 1,1 тыс. рублей. Для сравнения в первом квартале 2024 года в регионе наблюдался рост зарплатных предложений: +3,8 тыс. рублей.

Между тем зарплатные запросы соискателей Рязанской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 60 тыс. рублей в месяц – ровно столько же, сколько предлагают компании.

На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 107 тыс., то теперь на 26 тыс. меньше.

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Также более чем на 13 тыс. упала предлагаемая зарплата в вакансиях для рабочего персонала. В вакансиях сферы автобизнеса предлагаемые зарплаты сократились на 13 тыс. рублей.

Есть также ряд сфер (консалтинг, массмедиа, маркетинг, производство), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях сферы добычи сырья (+8 тыс.), для администраторов (+7 тыс.), в секторе безопасности (+6 тыс.), а также в ИТ-отрасли (+5 тыс.).

Динамика предлагаемых зарплат с начала 2025 года, Рязанская область: