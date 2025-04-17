hh.ru: В Рязанской области растёт конкуренция за рабочие места

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за I квартал 2025 года и выяснили, что в регионе начала расти конкуренция за рабочие места среди местных соискателей.

Статистика hh.ru показывает, что на данный момент на одно рабочее место в Рязанской области претендуют более 4 соискателей. При этом годом ранее в это же весеннее время на одну вакансию приходилось 2,5 активных резюме от местных жителей. Таким образом, в годовом выражении уровень конкуренции в регионе вырос сразу на 2 пункта.

«Пока еще данный показатель (4,4 резюме на вакансию) укладывается в норму для рынка труда, но динамика роста конкуренции в Рязанской области достаточно высокая. Подобная ситуация стала возможна в первую очередь, потому что местные жители в 2025 году стали кратно больше выходить на рынок труда, обновлять резюме и мониторить ситуацию для возможной смены работы. Так, только за последние 30 дней они увеличили свою активность в поиске работы сразу на 50%.

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Коварность ситуации заключается в том, что несмотря на общий рост соискательской активности по ряду наиболее дефицитных сфер, где сильнее всего требуются работники уровень конкуренции не вырос. Таким образом, профицит соискателей сейчас наблюдается в сферах, где и так не было серьёзного дефицита и чаще всего это „белые“ воротнички, а в дефицитные профессии все также остаются „оголенными“ и без притока кадров», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Наиболее высокий уровень конкуренции в Рязанской области сейчас держится среди соискателей, претендующих на работу в сфере консалтинга (более 22 соискателей на вакансию), в области искусства и массмедиа (более 21 кандидата на рабочее место), а также среди топ-менеджеров (более 12 человек на должность).

Также достаточно сильно по сравнению с прошлым годом выросла конкуренция за свободные рабочие места среди кадровиков и HR-специалистов (сразу на 5 пунктов до 9 человек на место), обслуживающего персонала (+4 пункта до 7 человек на место), а также среди специалистов сферы автобизнеса (+5 пунктов до 6 соискателей на вакансию).