hh.ru: Спрос на сотрудников детских лагерей вырос в 2,5 раза

По данным Службы исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, сегодня в России доступны около полутора тысяч вакансий для сотрудников детских лагерей. В целом за апрель-май 2022 года было открыто в 2,5 раза больше таких вакансий, чем год назад.

Чаще всего различных специалистов в детские лагеря сегодня набирают в Москве (19,3% вакансий), Московской области (17,8%), Краснодарском крае (6,2%), Санкт-Петербурге (5,6%) и Ростовской области (4,2%). На Рязанскую область приходится всего 0,6% таких предложений о работе. Обычно работодатели ищут вожатых, педагогов и аниматоров – на них приходится 15% вакансий. Также востребованы персонал кухни (10%) и медицинские работники (7%).

Вакансии для вожатых чаще всего встречаются в Москве (25%), Санкт-Петербурге (13%) и Московской области (8%). 37% вакансий вожатых подходят для специалистов без опыта работы, при этом важно наличие педагогического либо психологического образования, желание работать с детьми и творческий подход к обязанностям.

Средняя заработная плата, которую предлагают вожатым, по России в целом составляет 28,4 тысячи рублей, в Рязанской области – 21 тысяча. В некоторых регионах этот показатель ощутимо выше, например, в Москве вожатым предлагают в среднем 40,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 32,9 тысячи. Если же говорить о самых высокооплачиваемых специалистах в детских лагерях, то чаще всего это руководители, врачи и педагоги с узкой специальностью:

Врач в детский оздоровительный лагерь, Санкт-Петербург, от 90 000 до 100 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/55130349

Преподаватель программирования в летний лагерь, Москва, от 50 000 до 100 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/55069103

Большинство вакансий связаны с работой в летних городских лагерях на базе различных образовательных и досуговых учреждений, однако есть предложения и для тех, кто готов поработать за городом и на курортах:

Кладовщик в детский лагерь (сезонная работа), Краснодар, от 60 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/55235768

Руководитель детского лагеря, Ангарск, от 50 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/55021158

Вожатый детского лагеря (отель 4*), Алушта, от 30 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/55227356

Куратор команды (вожатый), Сочи, до 26 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/53946161