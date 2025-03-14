hh.ru: Рязанские стоматологи могут зарабатывать более 300 тысяч рублей

Аналитики hh.ru выяснили, как изменился спрос на стоматологов в Рязанской области за последний год, а также сколько они могут зарабатывать.

За последний год работодатели в регионе открыли более 200 вакансий для врачей-стоматологов, и это на 41% больше, чем годом ранее. В целом по стране за тот же период спрос на данных специалистов вырос на 17%, а число вакансий превысило порог в 29 тыс. предложений о работе.

Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить стоматологам в Рязанской области, достигла 81,1 тыс. рублей, и по сравнению с показателями двухгодичной давности эта сумма выросла на 1% или на 1,1 тыс. рублей. В данном случае средняя зарплата местного стоматолога на 21,1 тыс. больше среднемесячного дохода жителя региона в начале этого года (порядка 60 тыс.). В целом же по РФ средняя зарплата стоматолога находится на уровне 100 тыс. (+10 тыс. за год).

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Кроме того, предлагаемые стоматологам в Рязанской области зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача за последний год могли рассчитывать на зарплату в 80,1 тыс. рублей в среднем, т.е. на 1 тыс. рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.

В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для местных зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога-ортопеда (более 1,78 млн. рублей или до 20 000 $ за месяц, на руки.). Чтобы претендовать на эту работу, кандидату нужно быть готовым к переезду в Казахстан, при этом компания возьмет на себя расходы на перелет и аренду квартиры будущего сотрудника.

Топ высокооплачиваемых вакансий для стоматологов в Рязанской области: