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Работа и карьера

hh.ru: рязанцы стали активнее искать работу

Алексей Самохин

Статистика рынка труда Рязанской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.

Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 25 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Рязанской области выросло в этом году сразу на 36%. 

Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 114% чаще, чем годом ранее. 

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Второе место по активности в поисках работы у рабочих разных профессий. Активность кадров из этой сферы выросла на 63%. Третье место по желанию найти работу мечты в Рязанской области заняли соискатели из сферы транспорта и логистики (+60% новых соискателей). Близко к ним оказались представители сектора строительства и недвижимости – они стали на 42% чаще искать работу.

ПрофсфераДинамика резюме по сравнению с началом 2024 г.Уровень конкуренции
 Начало 2025 г. Начало 2024 г.Динамика за год
Автомобильный бизнес114%3,01,31,8
Рабочий персонал63%2,61,61,0
Транспорт, логистика, перевозки60%3,32,11,2
Строительство, недвижимость42%3,12,01,1
Туризм, гостиницы, рестораны40%2,41,90,5
Высший и средний менеджмент39%13,112,11,0
Домашний, обслуживающий персонал38%4,92,92,0
Весь рынок труда36%3,32,31,0
Стратегия, инвестиции, консалтинг33%18,715,43,3
Безопасность33%9,96,73,2
Продажи, обслуживание клиентов32%2,31,60,7
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты27%5,46,2-0,8
Страхование25%4,23,40,7
Информационные технологии25%7,66,11,5
Производство, сервисное обслуживание22%2,52,00,5
Управление персоналом, тренинги20%7,74,92,8
Добыча сырья18%5,24,21,0
Наука, образование17%7,76,51,3
Медицина, фармацевтика17%2,11,70,4
Финансы, бухгалтерия16%4,53,80,7
Юристы16%7,28,4-1,2
Закупки16%7,77,50,2
Сельское хозяйство14%4,02,81,3
Маркетинг, реклама, PR13%12,19,52,6
Искусство, развлечения, массмедиа13%22,318,04,4
Административный персонал12%6,86,60,1
Розничная торговля-3%1,01,2-0,1

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