hh.ru: рязанцы стали активнее искать работу

Статистика рынка труда Рязанской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.

Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 25 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Рязанской области выросло в этом году сразу на 36%.

Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 114% чаще, чем годом ранее.

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Второе место по активности в поисках работы у рабочих разных профессий. Активность кадров из этой сферы выросла на 63%. Третье место по желанию найти работу мечты в Рязанской области заняли соискатели из сферы транспорта и логистики (+60% новых соискателей). Близко к ним оказались представители сектора строительства и недвижимости – они стали на 42% чаще искать работу.