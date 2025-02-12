hh.ru: рязанцы стали активнее искать работу

Статистика рынка труда Рязанской области, основанная на данных hh.ru, свидетельствует, что местные жители активизировались в поиске работы и стали чаще не только обновлять резюме, но и откликаться на вакансии.
Аналитика hh.ru за последние 30 дней показывает, что на рынок труда региона вышли и обновили свои резюме более 25 тыс. местных соискателей. По сравнению с началом 2024 желание людей найти новую работу или подработку в Рязанской области выросло в этом году сразу на 36%.
Самыми замотивированными найти новое место работы оказались желающие работать в автосфере, причем это самые разные соискатели: и автомеханики, и специалисты по продажам в автобизнесе. В этой сфере соискатели стали искать работу на 114% чаще, чем годом ранее.
Второе место по активности в поисках работы у рабочих разных профессий. Активность кадров из этой сферы выросла на 63%. Третье место по желанию найти работу мечты в Рязанской области заняли соискатели из сферы транспорта и логистики (+60% новых соискателей). Близко к ним оказались представители сектора строительства и недвижимости – они стали на 42% чаще искать работу.
|Профсфера
|Динамика резюме по сравнению с началом 2024 г.
|Уровень конкуренции
|Начало 2025 г.
|Начало 2024 г.
|Динамика за год
|Автомобильный бизнес
|114%
|3,0
|1,3
|1,8
|Рабочий персонал
|63%
|2,6
|1,6
|1,0
|Транспорт, логистика, перевозки
|60%
|3,3
|2,1
|1,2
|Строительство, недвижимость
|42%
|3,1
|2,0
|1,1
|Туризм, гостиницы, рестораны
|40%
|2,4
|1,9
|0,5
|Высший и средний менеджмент
|39%
|13,1
|12,1
|1,0
|Домашний, обслуживающий персонал
|38%
|4,9
|2,9
|2,0
|Весь рынок труда
|36%
|3,3
|2,3
|1,0
|Стратегия, инвестиции, консалтинг
|33%
|18,7
|15,4
|3,3
|Безопасность
|33%
|9,9
|6,7
|3,2
|Продажи, обслуживание клиентов
|32%
|2,3
|1,6
|0,7
|Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|27%
|5,4
|6,2
|-0,8
|Страхование
|25%
|4,2
|3,4
|0,7
|Информационные технологии
|25%
|7,6
|6,1
|1,5
|Производство, сервисное обслуживание
|22%
|2,5
|2,0
|0,5
|Управление персоналом, тренинги
|20%
|7,7
|4,9
|2,8
|Добыча сырья
|18%
|5,2
|4,2
|1,0
|Наука, образование
|17%
|7,7
|6,5
|1,3
|Медицина, фармацевтика
|17%
|2,1
|1,7
|0,4
|Финансы, бухгалтерия
|16%
|4,5
|3,8
|0,7
|Юристы
|16%
|7,2
|8,4
|-1,2
|Закупки
|16%
|7,7
|7,5
|0,2
|Сельское хозяйство
|14%
|4,0
|2,8
|1,3
|Маркетинг, реклама, PR
|13%
|12,1
|9,5
|2,6
|Искусство, развлечения, массмедиа
|13%
|22,3
|18,0
|4,4
|Административный персонал
|12%
|6,8
|6,6
|0,1
|Розничная торговля
|-3%
|1,0
|1,2
|-0,1