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Общество

hh.ru: рязанцы ориентируются на экологию и развитость региона при выборе жилья

Анастасия Мериакри

Выбирая место для проживания и работы, рязанцы в первую очередь обращают внимание на экологию и природу региона. Об этом говорят результаты опроса, который провели аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

22% опрошенных жителей ЦФО и в том числе Рязанской области при выборе места для постоянного проживания руководствуются показателями экологии региона. Вторым по важности фактором для 21% участников опроса стала развитость места, его перспектива и выгода.

Для 20% местных жителей важны наличие крупных работодателей и развитых отраслей в регионе. Еще 14% обращают внимание на атмосферу в городе и туристические места.

При этом 11% опрошенных готовы переехать в любое место, если им сделают перспективное предложение по работе. Так, 21% москвичей выразили желание покинуть столицу ради выгодного рабочего места. На это же готовы 18% жителей Санкт-Петербурга и 17% проживающих в УФО.

Лишь 7% опрошенных выбрали ориентир в качестве истории и культуры региона. Для 5% важны климат в регионе и величина города. Только 6% респондентов обращают внимание на то, является ли регион столицей или административным центром.

При этом женщины (29%) чаще, чем мужчины (25%), отмечают важность развитости региона. Этим фактором руководствуется и молодежь в возрасте 25-34 лет (40%).

Замечено, что наиболее высокие требования к региону предъявляют специалисты в области ИТ. 54% из них считают развитость региона ключевым фактором. Похожая ситуация и в сфере маркетинга и PR (48%), среди финансистов (41%) и специалистов науки и образования (40%). В то же время меньше всего этот аспект заботит обслуживающий персонал и рабочих.

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