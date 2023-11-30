Четверг, 30 ноября, 2023
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HH.ru: людям с инвалидностью стали чаще предлагать работу в Рязанской области

7info
Изображение от Freepik
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Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию и выяснили, как изменился рынок труда для соискателей с инвалидностью в 2023 году. Обзор приурочен к Международному дню инвалида (3 декабря).

За 2023 год работодатели Рязанской области разместили более 3 тысяч вакансий для соискателей с инвалидностью. И спрос на таких работников растёт каждый месяц.

Рязанские работодатели стали предлагать работу, подходящую людям с ОВЗ, в два раза чаще. Доля таких вакансий, открытых предприятиями Рязанской области, составляет 0,8% от всех предложений работы для людей с инвалидностью в России.

В целом по регионам ЦФО работодатели с начала года разместили более 100 тыс. вакансий для соискателей с инвалидностью.

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