HH: Курьерская зарплата в Рязанской области снова бьёт рекорды

Аналитики hh.ru выяснили, насколько выросли зарплаты курьеров в регионе за последние пять лет. Прирост составил более 300% — это 113 тысяч рублей. Существенно увеличились и максимальные возможные доходы.

По итогам 2024 года курьеры снова вошли в список самых востребованных профессий в Рязанской области, заняв 16-е место. В течение прошлого года местные компании разместили около 1 000 вакансий для курьеров, увеличив спрос на 15%. Такой дефицит кадров на рынке труда приводит к росту зарплат: работодатели готовы предлагать высокие доходы, чтобы быстрее закрывать вакансии. Эта тенденция сохраняется уже несколько лет и особенно ярко проявляется в сфере курьерских услуг, где зарплаты опережают средний доход жителей региона более чем на 84 тысячи рублей.

Эксперты рынка труда задаются вопросом: продолжится ли этот рост в 2025 году? Анализ за январь показывает, что компании Рязанской области пока продолжают повышать зарплаты курьерам. На сегодняшний день средний месячный доход при полной занятости составляет 145 тысяч рублей. Это на:

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31 тысячу больше, чем в январе 2024 года,

93 тысячи больше, чем в начале 2023 года,

80 тысяч больше, чем в 2022 году,

95 тысяч больше, чем в начале 2021 года,

113 тысяч больше, чем в январе 2020 года.

Значительно выросли и максимальные зарплаты: если в 2020 году курьеры могли зарабатывать до 40 тысяч рублей в месяц, то в 2025 году этот показатель достиг 184 тысяч рублей.