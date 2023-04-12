HeadHunter: Жители Рязанской области отводят работе самое важное место в жизни

В жизни каждого третьего жителя Рязанской области работа занимает важнейшее место и отнимает большую часть времени. Таковы результаты исследования HeadHunter.

Чаще всего так отвечали медики – 46%, строители – 38% и финансисты – 36%. Для людей старшего возраста работа чаще становится приоритетом, чем для молодых соискателей – 34% среди респондентов в возрасте старше 55 лет, 38% среди опрошенных от 45 до 54 лет, 24% среди молодёжи от 18 до 24 лет. Для женщин соискателей работа также оказалась важнее (34% против 31% среди мужчин).

Для 22% участников исследования семья значительно важнее всего остального. Чаще других об этом говорили специалисты по закупкам – 32%, строительству и недвижимости – 27%, юристы, бухгалтеры, специалисты в сфере производства и сервисного обслуживания – по 25%, а также соискатели от 35 до 44 лет – 31%. Женщины и мужчины сошлись во мнениях при выборе семьи как главного приоритета – по 21% голосов в обеих категориях соискателей.

Для каждого десятого жителя региона личное развитие важнее работы. Так отвечали работники сферы искусства/развлечений – 35%. Саморазвитие в приоритете у молодых соискателей от 18 до 24 лет. Чаще это важно для мужчин (14%), чем для женщин (12%).

11% жителей Рязанской области назвали свою работу идеальной. 73% в определённой степени недовольны текущими условиями труда.