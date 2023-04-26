HeadHunter: 5 рязанских вузов вошли в список лучших по России

Сразу 5 рязанских вузов попали в рейтинг лучших по стране в 2023 году по версии hh.ru.

Исследователи проанализировали больше 2 млн резюме соискателей 18-24 лет, 500 тысяч резюме выпускников 2021-2022 годов из 411 вузов России. Рейтинг вузов hh.ru охватывает весь спектр высшего образования в стране. В нём представлено более 400 учебных заведений широкого профиля – государственные и частные вузы.

Сразу 5 учебных заведений Рязанской области вошли в список. На самой высокой позиции — РГУ им. С.А. Есенина, занявший 34-е место в общероссийском рейтинге.

Руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая отметила, что рейтинг служит ориентиром для студентов, работодателей и самих вузов.

Ирина Святицкая: «Абитуриенты получают помощь с выбором вуза, который даёт востребованное на рынке труда качество образования, компании – список самых востребованных вузов, на чьих выпускников ориентируется рынок и конкуренты, а учебные заведения – доверительный инструмент для привлечения новых студентов»

Вузы Рязанской области, вошедшие в рейтинг hh.ru:

34 место – РГУ им. С.А. Есенина;

118 место – РГАТУ имени П.А. Костычева;

204 место – РГРТУ имени В.Ф. Уткина;

277 место – РязГМУ имени академика И.П. Павлова;

390 место – Академия ФСИН России.