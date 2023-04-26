HeadHunter: 5 рязанских вузов вошли в список лучших по России

Сразу 5 рязанских вузов попали в рейтинг лучших по стране в 2023 году по версии hh.ru.
Исследователи проанализировали больше 2 млн резюме соискателей 18-24 лет, 500 тысяч резюме выпускников 2021-2022 годов из 411 вузов России. Рейтинг вузов hh.ru охватывает весь спектр высшего образования в стране. В нём представлено более 400 учебных заведений широкого профиля – государственные и частные вузы.
Сразу 5 учебных заведений Рязанской области вошли в список. На самой высокой позиции — РГУ им. С.А. Есенина, занявший 34-е место в общероссийском рейтинге.
Руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая отметила, что рейтинг служит ориентиром для студентов, работодателей и самих вузов.
Вузы Рязанской области, вошедшие в рейтинг hh.ru:
34 место – РГУ им. С.А. Есенина;
118 место – РГАТУ имени П.А. Костычева;
204 место – РГРТУ имени В.Ф. Уткина;
277 место – РязГМУ имени академика И.П. Павлова;
390 место – Академия ФСИН России.
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