Хазанов распродал квартиры и дома в столице на 706 миллионов рублей — SHOT

Алексей Самохин
Фото: Изображение от xb100 на Freepik

С раннего утра интернет пестрит новостями о Геннадии Хазанове. Появились сведения, что знаменитый артист распрощался почти со всей своей недвижимостью на территории России.

Что известно о сделках

По данным телеграм-канала SHOT, народный артист избавился от имущества в столице и Московской области. Речь идет о пяти объектах. Общая сумма сделок, согласно просочившимся данным, составила 706 миллионов рублей.

При этом утверждается, что Хазанов сохранил за собой только скромную однушку в Москве. Ее площадь не превышает 39 квадратов.

Реакция самого артиста

Журналисты «Московского комсомольца» попытались связаться со знаменитостью и прояснить ситуацию. Получить четкий ответ не удалось. Геннадий Викторович повел себя неожиданно: не опроверг слухи, но и подтверждать ничего не захотел.

«Я не даю никаких комментариев, – ответил артист представителям издания. – Не считаю нужным».

В распространившихся материалах упоминается несколько конкретных объектов. Квартира на Малой Молчановке размером 246 квадратов ушла за 237 миллионов. Апартаменты на Спиридоновке площадью 255 квадратных метров принесли 232 миллиона. Жилплощадь на Серафимовича реализована за 102 миллиона, а недвижимость с кладовкой в поселке Сосны – за 23 миллиона. Кроме того, фигурирует трехэтажный дом в селе Дубки, проданный за 112 миллионов.

Что говорят из окружения

Пока общественность гадает, насколько достоверна информация, стоит учесть один момент. Спектакли с участием Хазанова по-прежнему запланированы в афише до конца текущего года.

Пресс-секретарь художественного руководителя Московского театра эстрады Карина Захарова в разговоре с изданием «Абзац» опровергла публикации о массовой распродаже квартир стоимостью около миллиарда.

«Он живет в Москве и ходит на работу. Никуда уезжать не собирается. Про огромное количество недвижимости и ее продаже я впервые слышу. Какую-то ерунду пишут все время», – прокомментировала представитель артиста.

