Хаски и digital. Tele2 по-зимнему подвел итоги 2023 года

Итоги года приятнее подводить в хорошей компании. Именно так сделали в Tele2: собрав коллег и друзей из разных регионов страны, они отправились в предновогоднее путешествие, центром которого стали Тула и… катание на хаски. Как связаны поездки и цифровые технологии? Ответ на этот вопрос знают в Tele2.

Если вам кажется, что уже ничего не сможет вас удивить, выберите нетипичное место для поездки с помощью «Тревел гида». А не потеряться в любой точке маршрута вам поможет высокоскоростной интернет. Кстати, в этом году Tele2 провел рефарминг (перевод частот 3G в LTE) в четырех регионах России: в Смоленской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Теперь вы можете быть уверены, что останетесь на связи даже в самых экстремальных путешествиях!

На фоне этого трудно представить, что чуть больше 100 лет назад для того, чтобы сделать один звонок, было необходимо проделать немалое расстояние. Льву Николаевичу Толстому для этого приходилось идти пешком более трех километров, а номера телефонов в Туле тогда был двух- и трехзначные. Сейчас подобных «подвигов» совершать не нужно: смартфоны проникли в жизнь человека почти на 90% — такие показатели среди абонентов Tele2 из Ярославля и Иваново были зафиксированы в 2023 году. В Рязанской области уровень проникновения в базу чуть меньше – 82%. А по телефону больше всего любят говорить жители Смоленска – 9 часов в сутки. Всего 7 лет назад в среднем в центральном макрорегионе по телефону разговаривали более 10 часов в сутки.

Как мы можем охарактеризовать хаски? Они надежные, общительные, выносливые и верные. То же самое мы можем сказать про компанию Tele2. Мы уже давно развиваем не только те места, где живем, но и те, куда мы любим путешествовать. Всего за 2023 год в 9 регионах мы модернизировали сеть более чем в 60 населенных пунктах, в числе которых даже небольшие поселки с населением 200-300 человек. Таким образом, наш мобильный интернет всегда верен нашим абонентам и ловит даже в трудноступных местах, — поделился Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2.

Испытать сравнение интернета от Tele2 и скорости хаски можно на себе — живая природа и digital могут гармонично дополнять друг друга. В конце концов, кто не любит постить фотографии пейзажей и милых животных?

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