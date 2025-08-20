Телеграм-канал MASH, ссылаясь на хакерские группировки, сообщил, что в их распоряжении оказалась база данных Генштаба ВСУ, содержащая информацию о потерях украинской армии. За три года СВО Украина потеряла 1,721 млн военнослужащих убитыми и пропавшими без вести.

По данным хакеров, в 2022 году потери составили 118,5 тысяч человек, в 2023-м — 405,4 тысяч, в 2024-м — 595 тысяч, а в 2025 году — 621 тысячу. В базе содержатся 1,7 млн файлов с именами, личными данными, контактами родственников, а также информацией об обстоятельствах и месте гибели или пропажи.

Утверждается, что информацию удалось получить в результате «комплексного взлома» локальной сети украинского Генштаба, который провели группы Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini. Хакеры заявили, что для этого был использован новейший вирус «Нюанс», который работает исключительно на территории Украины.

Помимо данных о потерях, хакеры также сообщили, что получили доступ к личным данным командования ССО и ГУР и спискам всех стран, поставляющих вооружение на Украину.