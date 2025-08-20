Среда, 20 августа, 2025
18.4 C
Рязань
Новости мира

Хакеры взломали базу Генштаба ВСУ и сообщили  о потере 1,7 млн украинских  военных

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Телеграм-канал MASH, ссылаясь на хакерские группировки, сообщил, что в их распоряжении оказалась база данных Генштаба ВСУ, содержащая информацию о потерях украинской армии. За три года СВО Украина потеряла 1,721 млн военнослужащих убитыми и пропавшими без вести.

По данным хакеров, в 2022 году потери составили 118,5 тысяч человек, в 2023-м — 405,4 тысяч, в 2024-м — 595 тысяч, а в 2025 году — 621 тысячу. В базе содержатся 1,7 млн файлов с именами, личными данными, контактами родственников, а также информацией об обстоятельствах и месте гибели или пропажи.

Утверждается, что информацию удалось получить в результате «комплексного взлома» локальной сети украинского Генштаба, который провели группы Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini. Хакеры заявили, что для этого был использован новейший вирус «Нюанс», который работает исключительно на территории Украины.

Помимо данных о потерях, хакеры также сообщили, что получили доступ к личным данным командования ССО и ГУР и спискам всех стран, поставляющих вооружение на Украину.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Погода

Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.

Последние новости

Культура и события

Рязанская филармония открывает 87-й концертный сезон

Рязанская областная филармония официально представила программу своего 87-го концертного сезона «Назад в будущее».
Экология, природа, животные

Огромного сома достал рыбак со дна Оки в Рязанской области

В Рязанской области рыбак поймал огромного сома. Сообщил об улове и опубликовал фото красавца телеграм-канал «Исадская волость».
Общество

Жителей Рязанской области предупредили о двухдневном отключении газа

В Рязанской области несколько населённых пунктов Путятинского муниципального округа на два дня останутся без газа.
Новости России

В Госдуме предложили ужесточить правила въезда в Россию для несовершеннолетних иностранцев

Авторы инициативы, депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов, предлагают запретить въезд детям без родителей или других взрослых, у которых есть нотариальная доверенность.
Новости России

В Петербурге учитель совратил школьницу и снял с ней порно в школьном кабинете

Педагог работал в одной из школ Центрального района Северной столицы.
Транспорт и дороги

Новый светофор устанавливают на дороге в Солотчу

На дороге из Рязани в сторону посёлка Солотча появится новый светофор. Об этом сообщает телеграм-канал «Солотча инфо».
Кино и ТВ

НТВ объявил участников нового сезона «ВИА Суперстар!»

За главный приз будут бороться десять известных коллективов
Новости России

Попавшего в госпиталь участника СВО с Урала объявили беглецом

Участника спецоперации из Талицы Свердловской области объявили беглецом после попадания в...