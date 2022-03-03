Хакер предупредил об опасности VPN для смартфонов

В последние дни многие пользователи в России активно устанавливают на свои смартфоны VPN-сервисы, чтобы обойти сбои в работе приложений. Но немногие знают, что они могут нести в себе угрозу. Об этом заявил хакер и эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в интервью URA.RU.

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По словам специалиста, некоторые сервисы могут собирать, хранить и обрабатывать информацию о владельце. Например, есть вероятность «слива» реального IP-адреса и реальной активности.

Заподозрить сбор данных во время работы VPN-сервиса можно, если во время установки он запросил доступ к геолокации, микрофону, камере и хранилищу. При этом эксперт отметил: угроза утечки информации существует даже тогда, когда в устройстве нет сим-карты, а подключение к сети осуществляется исключительно через Wi-Fi.

Вакулин советует – если VPN нужен только для бесперебойной работы соцсетей, нужно скачивать его исключительно через сервисы Apple Store или Play Маркет. Если VPN-сервис нужен для работы, работы гораздо безопаснее будет обзавестись собственным и настроить его вручную.