Владимир Зеленский отдал приказ украинским военным провести психологическую операцию в Дзержинске (Торецке), пишет телеграм-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на хакера Джокера.
По его словам, «креативный, но тупой клоун» поручил операторам БПЛА цеплять флаги Украины на зданиях в городе.
Он отметил, что это позволит российским военным охотиться за дронами противника.
На этом фоне Джокер назвал Зеленского «агентом ФСБ», поскольку многие его решения приносят пользу России.
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