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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Новости России

Хакер Джокер: Зеленский приказал ВСУ провести психоперацию в Дзержинске

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Владимир Зеленский отдал приказ украинским военным провести психологическую операцию в Дзержинске (Торецке), пишет телеграм-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на хакера Джокера.

По его словам, «креативный, но тупой клоун» поручил операторам БПЛА цеплять флаги Украины на зданиях в городе.

«Чтобы снять красивое видео, доказывающее, что город под контролем украинской армии», – пояснил хакер.

Он отметил, что это позволит российским военным охотиться за дронами противника.

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На этом фоне Джокер назвал Зеленского «агентом ФСБ», поскольку многие его решения приносят пользу России.

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