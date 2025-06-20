Хабиб сделал необычное предложение участнице в шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ

В эту субботу, 21 июня, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Музыкальная интуиция» (16+). В этой программе российские звёзды проверяют своё шестое чувство: смогут ли они отличить поющих от непоющих? Всё это под чутким и остроумным руководством ведущего Азамата Мусагалиева!

Звёзды вновь сойдутся в битве за звание лучшего музыкального детектива. В команде поп-исполнителя Хабиба будут комики Евгений Чебатков и Павел Дедищев. Против них будет играть команда певицы Ханны — комики Елизавета Ющук и Ольга Малащенко.

По традиции селебрити нужно провести своё исследование и угадать, кто из десяти участников отлично поёт, а кто только отлично притворяется. Для этого у жюри будет 4 захватывающих раунда. Как всегда, выпуск начнется со «Знакомств», затем будут «Силуэты», «Демозапись» и финальный раунд — «Дуэты», где капитанам команд предстоит исполнить одну из своих песен вместе с незнакомцем-джокером или другим участником. Обе команды соревнуются за денежный приз, который будет направлен в благотворительный фонд.

Среди участников в этом выпуске — те, кто выступал на одной сцене с BTS, работники филармонии, организаторы выступлений. Однако это совсем не значит, что они умеют петь!

Одна из участниц окажется автором песен для звёзд. Имена своих заказчиков девушка держит в строжайшем секрете, но Азамат попытается выяснить — не Хабиб ли один из них.

«Было бы славно!» — с улыбкой ответит участница на его предположение.

«Быть моей невестой или написать мне песню?» — спросит Хабиб.

В финальном раунде «Дуэты» Хабиб исполнит свою композицию «Ой какая ты» с одним из участников, а певица Ханна — свой хит «Омар Хайям».