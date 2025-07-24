Х5 остановила отгрузки батончиков Snickers и Twix в «Пятерочку» и «Перекресток»

X5 Group приняла решение остановить отгрузки продукции компании Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток», пишет ТАСС. Как сообщили в пресс-службе ритейлера, это связано с несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования.

По информации X5, в ходе переговоров с Mars не удалось достичь взаимоприемлемых договорённостей, отражающих реальные объёмы закупок и долгосрочный характер партнёрства. Аналитика компании показала, что предложенные Mars закупочные цены «существенно превышают рыночные ориентиры» и не соответствуют ожиданиям от добросовестного взаимодействия между крупными игроками отрасли.

В компании подчеркнули, что заинтересованы в увеличении доли российских производителей с более оптимальными ценами и будут действовать исключительно в интересах покупателей. Ожидается, что остатки продукции Mars закончатся в августе – сентябре 2025 года. Пустых полок при этом не будет — товары заменят аналогами от других брендов.

Mars в ответ выразила сожаление по поводу разрыва отгрузок с крупнейшим ритейлером России, поблагодарив X5 Group за многолетнее сотрудничество. В компании заявили, что продолжают искать взаимовыгодное решение.

«В конечном итоге у нас общая цель — предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене», — отметили в Mars.

Mars производит такие бренды, как Snickers, Twix, Orbit, а также корма для животных Pedigree, Royal Canin и Sheba.