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Суббота, 27 ноября, 2021
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Гурьев день 28 ноября: что нельзя делать

7info7

28 ноября в народном календаре – Гурьев день. Такое название связно с днём памяти мучеников Гурия, Самона и Авия, пострадавших во время гонений. Именно сегодня их вспоминает православная церковь.

Ещё 28 ноября ознаменовано началом великого поста. Из-за этого день связан с некоторыми запретами. К каким из них нужно прислушаться?

Традиции Гурьева дня

В первый день поста, как правило, люди стараются не материться, не ругаться, не есть запретные блюда.

Считается, что на Гурьев день нужно идти в баню. Попаришься 28 ноября – будешь здоров.

Для тех, кто родился 28 ноября, готовили необычный подарок – мешок овса. Считалось, что он принесёт имениннику здоровье.

Страдающие от зубной боли сегодня обращаются с молитвами к святому Гурию. Наши предки верили, что он помогает избавится от недуга.

Народные приметы 28 ноября

Если на Гурьев день лёг снег, он уже не растает до самой весны;

Много снега выпало – к урожайному году;

Сильный ветер на Гурия сулит сохранение непогоды ещё на две недели.

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