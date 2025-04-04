Гуф отправится в большое приключение за «Сокровищами императора» на ТНТ

В воскресенье на ТНТ состоится премьера второго сезона реалити «Сокровища императора» (16+). Зрители увидят захватывающую гонку звёзд по провинциям Китая ради солидного приза в 1 миллион юаней. Во втором сезоне создатели шоу приготовили немало сюрпризов, но самые интересные сюжеты и повороты звёздам приготовила сама жизнь.

Как и в прошлом сезоне шоу участники проходят испытания в парах, и сами выбирают того, кто пройдет с ними этот сложный путь. Это может быть член семьи, друг, коллега, даже гримёр и личный помощник. Состав участников второго сезона можно назвать уникальным. В одну из самых больших авантюр в жизни отправятся Нюша с сестрой Машей Шурочкиной, Лина Джебисашвили со своим бойфрендом Юрием Фунтовым, герой России Антон Шкаплеров с дочерью Кристиной, Натан с Ириной Дубцовой, Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев, Глюкоза с художником по гриму Анной Максумовой, Маша Малиновская с тетей Мариной Садковой, Гуф с сестрой Ольгой Долматовой, Роза Сябитова с сыном Денисом Сябитовым и многие другие. Звёзд ждёт большое китайское приключение, которое они точно запомнят на всю жизнь.

Алексей Долматов (Гуф): «Я никогда не принимал участие в реалити-шоу. Меня так долго звали, но я отказывался. На этот проект согласился, потому что долго жил в Китае и понял, что в этом городе, где были съемки, тот же диалект, на котором я разговаривал 25 лет назад. Я думал, кого бы взять с собой: какого-нибудь друга или девушку, но в конечном итоге понял, что надо брать сестру, она – очень мощная женщина. Я знал, что с ней не пропаду. Мы практически не ссорились, я ни разу не жалею, что позвал ее.

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В этом шоу зрители увидят меня в очень странном амплуа, в котором никто никогда раньше меня не видел. Я вообще в шоке, через что мне пришлось пройти. Я полностью вышел из зоны комфорта, и просто офигел от конкурсов. Я себя после этого реалити-шоу не чувствовал гангста рэпером! Это очень сильный и новый для меня экспириенс. Сложный, в то же время интересный и веселый. Очень много было стрессовых и смешных моментов. Надеюсь, что вам понравится!»

Наталья Ионова (Глюкоза): «От этого проекта я испытала самые положительные эмоции! Я согласилась на участие, потому что меня тянул интерес к неизведанному, поиск новых эмоций и впечатлений. В пару я взяла своего гримера Анну. Могу сказать, что мы с ней работали на свой максимум. Я уверена, что этот сезон «Сокровищ императора» удивит каждого!»

Как и в первом сезоне, в начале каждого выпуска участники получают карту с маршрутом и заданиями. Их задача – первыми прийти к финишу, где их ждут ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян. Каким образом это сделать, участники решают сами. В их распоряжении лишь небольшая сумма денег, а также смекалка и умение коммуницировать, ведь никто из них не знает китайского языка.