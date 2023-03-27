Губернатор выступил с ежегодным отчётом перед депутатами Рязанской облдумы

Губернатор Рязанской области Павел Малков в понедельник, 27 марта, представил депутатам регионального парламента отчёт о результатах деятельности правительства в 2022 году.

По словам Малкова, в прошлом году региону пришлось столкнуться с самыми разными вызовами, а поставленные перед властями задачи приходилось решать в непростых условиях. Во многом определила работу региона федеральная повестка. Во внимании было обеспечение технологического суверенитета, развитие промышленности, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, помощь бизнесу.

– Мы провели сотни встреч на самых разных площадках, там открыто обсуждали самые трудные вопросы, в том числе с участием депутатов. Мы все учились работать в одной команде и понимать друг друга, — отметил Малков, говоря о взаимодействии с депутатским корпусом в решении важнейших задач по развитию области и поддержке региона.

Особняком стояли вопросы, связанные с мерами поддержки участников специальной военной операции и их семей:

– Была оперативно разработана комплексная система мер поддержки: выплаты, налоговые льготы. За каждой семьёй закреплен куратор. Благодарю депутатов за оперативное принятие соответствующих законов, потому что в современных условиях скорость принятия решений значит очень много, – сказал губернатор.

Непросто в 2022 году складывалась в Рязанской области ситуация с лесными пожарами. Регион получил серьёзную поддержку со стороны федерального центра и соседних регионов. Пожары выявили много проблем, к решению которых приступили власти. В частности увеличено финансирование противопожарных мероприятий, переосмыслены подходы реагирования на чрезвычайные происшествия. Сейчас к местам, где горели леса, приковано особое внимание:

— Например, восстановлен мост через реку. В этом году начнем делать дорогу в Деулино. Также река Пра – это традиционное туристическое место, но инфраструктура там неразвита. Сейчас уже взяли в работу и планируем, что появится и зона кемпинга, и зона для старта байдарок и сапов, и благоустроенные пешеходные маршруты. А в пожароопасной зоне начинаем развивать и радиосвязь, — сказал Павел Малков.

Как и прежде, в приоритете работы правительства оставались социальные вопросы. Строились новые объекты, велась активная работа по модернизации систем образования, ЖКХ и здравоохранения. В частности на сферу здравоохранения в прошлом году было направлено почти 16 миллиардов рублей. Построено 14 ФАПов и одна врачебная амбулатория. Проведён капитальный ремонт 33 объектов. Приобретено более 570 единиц нового оборудования на сумму более 1 миллиарда рублей. Значительно удалось обновить парк техники станций скорой помощи. Закупались также новые автобусы для нужд школ – в общей сложности 55. В школах проводили капитальный ремонт, обновляли оборудование. Отремонтировано 10 спортзалов, 17 пищеблоков, строились и ремонтировались детские сады.

Наибольшее количество жалоб в 2022 году поступало на качество и состояние дорог региона. Не обошли вниманием этот вопрос парламентарии. Губернатор доложил: в регионе разработана пятилетняя программа по дорогам. Из федерального бюджета в 2022 году получено 1,8 миллиардов рублей. За прошлый год реконструирован 31 километр и отремонтирован 231 километр автодорог регионального значения и 96 километров автодорог местного значения.

Депутатов также заинтересовали вопросы строительства и утилизации ТКО, закупки коммунальной техники, эффективность работы муниципальных предприятий. Речь зашла о мерах поддержки граждан, в том числе пожилого поколения.

Губернатор подробно ответил на заданные парламентариями вопросы, отчёт Павла Малкова был принят к сведению.