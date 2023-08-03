Губернатор Рязанской области вручил награды лучшим энергетикам региона

Павел Малков и генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский вручили награды лучшим сотрудникам компании по итогам первой половины 2023 года.

Губернатор региона отметил, что в регионе активно ведется энергетическое развитие – проводятся техническое обновление, ремонтные работы, к сетям подключаются новые объекты:

Только в 2023 году – это два промышленных парка, предприятия фармацевтики. Целый ряд медучреждений, несколько школ и детских садов. Рассчитываем, что направления нашего взаимодействия будут только расширяться, – сказал Павел Малков.

Игорь Маковский, в свою очередь, отметил, что трудом сотрудников «Россетей» создается энергия тепла и света, несущая комфорт и уют в дома людей, их профессионализм влияет и на укрепление промышленного потенциала страны.

За особые заслуги и высокие достижения в развитии энергокомплекса Рязанской области Павел Малков вручил Памятный знак губернатора «Благодарность от Земли Рязанской» заместителю генерального директора по организационным вопросам ПАО «Россети Центр» Александру Егорычеву. Также региональными наградами были награждены сотрудники «Рязаньэнерго».

Кроме этого, сообщает пресс-служба правительства, Павел Малков и Игорь Маковский обсудили направления дальнейшего взаимодействия для обеспечения качественного функционирования электросетевого комплекса региона.