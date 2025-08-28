Губернатор Рязанской области рассказал, что будет с «наливайками»

В Рязанской области будут ужесточать борьбу с «рюмочными» и «наливайками», расположенными в жилых домах. Губернатор Павел Малков в ходе прямого эфира с жителями региона рассказал, что власти знают о проблеме и ведут работу по её решению.

Губернатор отметил, что жители часто жалуются на шум по ночам и боятся отпускать детей гулять рядом с такими заведениями. Власти города, правоохранительные органы и депутаты уже приняли некоторые законодательные нормы, но этого недостаточно.

По словам Малкова, сейчас важно усилить контроль за их исполнением. Глава региона поручил профильным ведомствам оперативно реагировать на все обращения граждан по этой проблеме.

В ходе эфира губернатор также предложил рассмотреть инициативу об увеличении минимальной площади для заведений общепита в жилых домах с 50 до 100 квадратных метров. Он подчеркнул, что при этом важно «не навредить порядочному бизнесу».

Кроме того, к борьбе с «разливайками» привлекут «Народный контроль». Общественникам поручено собрать все адреса, на которые жалуются жители, и провести рейды, чтобы проверить, как соблюдаются действующие нормы в этих заведениях.