Губернатор Рязанской области провёл откровенный разговор с представителями профсоюзов

14 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился в формате «Откровенного разговора» с представителями областного союза организаций профсоюзов. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

Модератором выступила председатель регионального профобъединения Инна Калашникова. Она напомнила, что ровно пять лет назад Президент РФ назначил Николая Любимова врио губернатора Рязанской области.

Глава региона поговорил с руководителями профсоюзных организаций об итогах работы за прошедшие 5 лет и планах, которые во многом связаны с реализацией Стратегии развития Рязанской области до 2030 года. Лейтмотив документа — приоритет потребностей людей и сервисность власти.

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Глава региона акцентировал внимание на мерах по развитию экономики в непростых условиях коронавирусной инфекции. По уровню поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, Рязанская область вошла в ТОП-15 российских регионов.

«В стратегии в первую очередь заложена база, чтобы мы исполняли социальные обязательства. Чтобы люди жили более комфортно. Такую задачу ставит Президент, — отметил губернатор. — Мы пошли по пути создания индустриальных парков. Будет продолжена работа по включению региональных кластеров в реестр Минпромторга РФ. Это обеспечит возможности дополнительной поддержки. В 2022 году планируется докапитализация государственного Фонда развития промышленности, что позволит и в дальнейшем предоставлять промышленным предприятиям льготные займы».

В ходе «Откровенного разговора» участники подняли вопросы мониторинга ситуации на рынке труда и контроля за соблюдением трудовых прав работников рязанских предприятий. Николай Любимов напомнил, что в регионе создана трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Речь шла об организации летней оздоровительной кампании детей. В 2022 году запланирована работа 14 организаций детского отдыха, где смогут отдохнуть более 11 тысяч детей.

Участники не обошли вниманием тему кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения и поддержки медицинских работников, в том числе работающих в сельской местности. В качестве мер поддержки сельским медработникам и членам их семей предоставляется стопроцентная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения и освещения. В 2021 году почти 9 тысяч человек получили компенсацию на общую сумму более 76 млн рублей.

Также установлен размер ежемесячной денежной выплаты студентам-целевикам. Кроме того, реализуется программа «Земский доктор», «Земский фельдшер». С 2020 года предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1,5 млн рублей врачам и 750 тыс. рублей фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям.

«Если меры будут носить комплексный характер, следует собрать услуги, которые оказываем, улучшив их характеристики и условия предоставления, мы готовы обсуждать это с профессиональным сообществом. Плюс ко всему, подготовка кадров — крайне важный вопрос», — сказал глава региона.

Также Николай Любимов поддержал предложение об учреждении в регионе профессионального праздника — Дня профсоюзного работника, который приходится на 6 декабря.

В целом, по словам Николая Любимова, реализация Стратегии развития региона позволит решить приоритетные вопросы, которые тщательно выбирались, исходя из нужд и требований жителей области.

«В Стратегии мы прописали, как двигаться вперед по всем направлениям. Каждый из зампредов представил свой блок. Движение должно быть абсолютно понятно людям. Конкретные школы, детсады, дороги, новые объекты, все что необходимо», — подчеркнул Любимов.

В свою очередь Инна Калашникова поблагодарила главу региона за совместную работу, в результате которой было подготовлено Соглашение о минимальной заработной плате. В результате общей работы в 2022 году этот показатель в области выше, чем в целом по стране. Поделился глава региона планами на будущее.

«Многое удалось, но хотелось бы сделать еще больше. Планы понятны, они основаны не на наших умозаключениях, а на том, что необходимо людям, потому что они сами об этом сказали. Это важно, — сказал Николай Любимов. — Будем двигаться вместе».

В завершение встречи Инна Калашникова сказала о готовности профсоюзов оказать поддержку в реализации социально значимых проектов, направленных на развитие региона и улучшение жизни людей.