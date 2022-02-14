Губернатор Рязанской области провёл откровенный разговор с представителями профсоюзов

14 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился в формате «Откровенного разговора» с представителями областного союза организаций профсоюзов. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.
Модератором выступила председатель регионального профобъединения Инна Калашникова. Она напомнила, что ровно пять лет назад Президент РФ назначил Николая Любимова врио губернатора Рязанской области.
Глава региона поговорил с руководителями профсоюзных организаций об итогах работы за прошедшие 5 лет и планах, которые во многом связаны с реализацией Стратегии развития Рязанской области до 2030 года. Лейтмотив документа — приоритет потребностей людей и сервисность власти.
Глава региона акцентировал внимание на мерах по развитию экономики в непростых условиях коронавирусной инфекции. По уровню поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, Рязанская область вошла в ТОП-15 российских регионов.
В ходе «Откровенного разговора» участники подняли вопросы мониторинга ситуации на рынке труда и контроля за соблюдением трудовых прав работников рязанских предприятий. Николай Любимов напомнил, что в регионе создана трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
Речь шла об организации летней оздоровительной кампании детей. В 2022 году запланирована работа 14 организаций детского отдыха, где смогут отдохнуть более 11 тысяч детей.
Участники не обошли вниманием тему кадровой обеспеченности учреждений здравоохранения и поддержки медицинских работников, в том числе работающих в сельской местности. В качестве мер поддержки сельским медработникам и членам их семей предоставляется стопроцентная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, газоснабжения и освещения. В 2021 году почти 9 тысяч человек получили компенсацию на общую сумму более 76 млн рублей.
Также установлен размер ежемесячной денежной выплаты студентам-целевикам. Кроме того, реализуется программа «Земский доктор», «Земский фельдшер». С 2020 года предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1,5 млн рублей врачам и 750 тыс. рублей фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям.
Также Николай Любимов поддержал предложение об учреждении в регионе профессионального праздника — Дня профсоюзного работника, который приходится на 6 декабря.
В целом, по словам Николая Любимова, реализация Стратегии развития региона позволит решить приоритетные вопросы, которые тщательно выбирались, исходя из нужд и требований жителей области.
В свою очередь Инна Калашникова поблагодарила главу региона за совместную работу, в результате которой было подготовлено Соглашение о минимальной заработной плате. В результате общей работы в 2022 году этот показатель в области выше, чем в целом по стране. Поделился глава региона планами на будущее.
В завершение встречи Инна Калашникова сказала о готовности профсоюзов оказать поддержку в реализации социально значимых проектов, направленных на развитие региона и улучшение жизни людей.