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Губернатор Рязанской области провел заседание регионального правительства

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Фото: правительство Рязанской области

В понедельник, 30 октября, губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства.

По поручению губернатора в Скопине отремонтировали дорогу на улице Карла Маркса, которая ведет к медицинским учреждениям. На ремонт направили более 36 миллионов рублей. На участке сделали покрытие, заменили остановочные павильоны, ливневые колодцы и нанесли разметку на пешеходных переходах. Работы были завершены в июле.

Сейчас в Скопине также ремонтируют очистные сооружения. Работы начались в этом году и закончатся в 2024. Павел Малков поручил министру ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артему Уворвихвосту держать их выполнение на контроле.

В поселке Павелец Скопинского района планируется восстановление стадиона. В рамках реализации программы поддержки местных инициатив уже сделано ограждение, установлены детская и спортивная площадки. В настоящее время готовится заявка на участие в конкурсном отборе на проведение работ в 2024 году. В поселке Мурмино на улице Лесной в 2024 году по программе «Спорт норма жизни» установят новую спортивную площадку.

Люди стали намного активнее обращаться с вопросами развития спортивной инфраструктуры. В Год спорта будем серьезно этим заниматься, наращивать темпы и объемы,

– сказал Павел Малков.

В Сапожковском районе проводится обследование реки Мошки: специалисты изучают состояние дна, берегов и охранных зон.  

Также губернатору доложили, что ремонт окружной дороги в Ряжске будет завершен до конца недели.

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