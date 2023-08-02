Губернатор Рязанской области посетил Михайловский район

Глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров рассказал о рабочей поездке в район губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Сегодня (1 августа) встречал Павла Викторовича Малкова.

Губернатор Рязанской области оценил реконструкцию мемориального комплекса воинам 10-й Армии. Совершили прогулку по парку «Семейный». При поддержке Правительства области будем продолжать его благоустройство.

Павел Викторович посетил наш главный объект благоустройства этого года — центральную площадь города, где уже вырисовывается перспектива его будущего облика. В лице руководителя региона вижу одобрение наших инициатив. Спасибо Павлу Викторовичу и его команде за поддержку.

Посетили Михайловское отделение Сабуровского комбината хлебопродуктов.

Приятным завершением встречи стал праздник любимого села Малинки. Прекрасное настроение его жителей и многочисленных гостей передалось и нам. Здесь Павел Викторович вручил грамоту с присвоением почётного звания «Рубеж воинской доблести» селу Хавертово и деревне Поярково.