Четверг, 13 июля, 2023
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Губернатор Рязанской области посетил благодатное место

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Губернатор Рязанской области, возвращаясь из рабочей поездки в Старожиловский район, посетил Пронский монастырь. Об этом Павел Малков написал в социальных сетях.

— В конце рабочей поездки посетил службу в Спасо-Преображенском Пронском монастыре. Благодатное место и потрясающая природа нашего края, — отметил глава региона.

Губернатор Рязанской области посетил благодатное место

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